El Tribunal Supremo lo aclara: el permiso retribuido por familiar enfermo se puede solicitar hasta días después

El Tribunal Supremo nos recuerda que el permiso retribuido de cinco días para cuidar de un familiar hospitalizado o enfermo se puede solicitar hasta unos días después. De esta forma, el trabajador podría obtener este permiso, aunque hayan pasado varios días desde que ocurrió la enfermedad o accidente.

La normativa no establece una fecha para solicitar el permiso

El pasado 4 de febrero, tras una sentencia del Supremo, los magistrados nos aclararon los plazos para solicitar este permiso. En este caso, ni el Estatuto de los Trabajadores ni la Directiva europea fijan una fecha de inicio como tal, así que no sería obligatorio que el permiso comience a actuar desde el mismo día de la hospitalización.

De hecho, al coincidir el inicio del permiso con el suceso, el empleado no tendría demasiado margen de tiempo para planificar una asistencia adecuada para sus familiares. Por tanto, el Tribunal Supremo le otorga derecho al trabajador para iniciar el permiso de cuidados cuando considere oportuno.

El permiso es un derecho y no se puede limitar

El tribunal recuerda la importancia de este permiso para atender al paciente con necesidad de cuidados, haciendo hincapié en que no se puede limitar este derecho del trabajador. Además, y pese a las prácticas restrictivas que pueden ejercer algunas empresas, los convenios solo pueden realizar modificaciones de la normativa si se mejora el régimen de descansos, fiestas y descansos.

Noticias relacionadas

Con todo ello, la sentencia permitiría un disfrute flexible del permiso, sin necesidad de solicitarlo el primer día. Así, cada trabajador podrá acceder a la medida conforme su situación personal. De esta forma, se evitarían situaciones en las que varios familiares acceden al permiso a la vez, en vez de coordinarse entre ellos para cuidar al enfermo.