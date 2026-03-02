Estos son los cursos gratis para marzo de 2026 en Alicante
La programación estará compuesta de talleres de diferentes familias de conocimiento como habilidades emprendedoras, carnets profesionales entre otros
La Agencia Local de Desarrollo de Alicante (ImpulsAlicante) continúa este 2026 con actividades de formación durante el mes de marzo en diversas localizaciones de la ciudad. La programación se divide en acciones grupales sobre empleabilidad y funcionamiento de aplicaciones locales para la búsqueda de empleo, formaciones para el empleo, 'Centro de Emprendedores' y la 'Escuela de Talento Femenino, entre otros. Estos son los cursos disponibles para inscripción:
Acciones grupales de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante
Centro de emprendedores
Diseño fácil, marca potente: crea tu ecosistema visual con Canva
- Fecha: del 2 al 4 de marzo
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
- Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 2 de marzo
Inteligencia Artificial aplicada al marketing y la creación de contenidos
- Fecha: el 11 de marzo
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
- Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 11 de marzo
- Fecha: del 17 al 18 de marzo
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
- Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 17 de marzo
Escuela de Talento Femenino
Mentalidad emprendedora, marketing holístico y sensorial
- Fecha: del 10 al 30 de marzo
- Horario: de 16:00 a 20:00 horas
- Lugar: C/Cid, 13
- Inscripciones hasta el 9 de marzo
Emprender con mente híbrida. Creatividad humana + Inteligencia Artificial
- Fecha: del 24 al 26 de marzo
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas
- Lugar: C/Cid, 13
- Inscripciones hasta el 23 de marzo
Conversatorio mujeres en la industria de Alicante
- Fecha: el 25 de marzo
- Horario: de 18:00 a 20:00 horas
- Lugar: C/Cid, 13
- Inscripciones del 12 al 25 de marzo
Centro de Empleo y Formación de la zona Norte 'El Tossalet'
El sector del comercio en Alicante
- Fecha: el 18 de marzo
- Horario: de 10:00 a 11:30 horas.
- Lugar: C/Abad Fernández Helguera, 23.
- Inscripciones hasta el 17 de marzo
Auditorio Municipal Puerta Ferrisa
El sector de la logística y almacenes en Alicante
- Fecha: el 6 de marzo
- Horario: de 10:00 a 11:30 horas.
- Lugar: C/Jorge Juan, nº21
- Inscripciones hasta el 6 de marzo
Centro de Formación Alejandrina Candela
Taller práctico de búsqueda de empleo en comercio y grandes almacenes
- Fecha: el 25 de marzo
- Horario: de 10:00 a 11:30 horas.
- Lugar: Avenida Doctor Jiménez Díaz, 27
- Inscripciones hasta el 24 de marzo
Antigua fábrica de tabacos
Oportunidades en el sector de la hostelería
- Fecha: el 13 de marzo
- Horario: de 10:00 a 11:30 horas.
- Lugar: C/ Cuesta de la fábrica s/n
- Inscripciones hasta el 12 de marzo
Online
Manipulador de alimentos + alergias e intolerancias
- Fecha: del 13 al 27 de marzo
- Duración: 12 horas y 30 minutos
- Inscripciones del 18 al 22 de marzo
- La Marina Baixa, entre las pocas zonas de España que siguen en alerta por escasez de agua pese al tren de borrascas
- Atención conductor: los primeros radares de tramo en la provincia de Alicante ya están activos
- Parece Marte pero es Alicante: la ruta de senderismo más original de la provincia para recorrer en invierno
- Un proyecto pionero estudiará en el sur de Alicante el peligro de los terremotos con fibra óptica y tecnología láser
- Claudio Barragán, tras el Hércules-Eldense: “Por querer ir a ganar el partido, lo hemos perdido”
- Ni rastro de propietarios en Les Naus de Alicante que ya deberían residir por obligación en sus viviendas protegidas
- El Consell amplía las deducciones en el IRPF por gastos sanitarios a rentas de hasta 60.000 euros
- El 40 % de los vendedores de vivienda en Alicante ya son extranjeros