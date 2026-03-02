Estos son los cursos gratis para marzo de 2026 en Alicante

La Agencia Local de Desarrollo de Alicante (ImpulsAlicante) continúa este 2026 con actividades de formación durante el mes de marzo en diversas localizaciones de la ciudad. La programación se divide en acciones grupales sobre empleabilidad y funcionamiento de aplicaciones locales para la búsqueda de empleo, formaciones para el empleo, 'Centro de Emprendedores' y la 'Escuela de Talento Femenino, entre otros. Estos son los cursos disponibles para inscripción:

Acciones grupales de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante

Centro de emprendedores

Diseño fácil, marca potente: crea tu ecosistema visual con Canva

Fecha: del 2 al 4 de marzo

Horario: de 09:30 a 13:30 horas.

Lugar: Calle del Cid, 13

Inscripciones hasta el 2 de marzo

Inteligencia Artificial aplicada al marketing y la creación de contenidos

Fecha: el 11 de marzo

Horario: de 09:30 a 13:30 horas.

Lugar: Calle del Cid, 13

Inscripciones hasta el 11 de marzo

Taller crea tu empresa

Fecha: del 17 al 18 de marzo

Horario: de 09:30 a 13:30 horas.

Lugar: Calle del Cid, 13

Inscripciones hasta el 17 de marzo

Escuela de Talento Femenino

Mentalidad emprendedora, marketing holístico y sensorial

Fecha: del 10 al 30 de marzo

Horario: de 16:00 a 20:00 horas

Lugar: C/Cid, 13

Inscripciones hasta el 9 de marzo

Emprender con mente híbrida. Creatividad humana + Inteligencia Artificial

Fecha: del 24 al 26 de marzo

Horario: de 09:30 a 13:30 horas

Lugar: C/Cid, 13

Inscripciones hasta el 23 de marzo

Conversatorio mujeres en la industria de Alicante

Fecha: el 25 de marzo

Horario: de 18:00 a 20:00 horas

Lugar: C/Cid, 13

Inscripciones del 12 al 25 de marzo

Centro de Empleo y Formación de la zona Norte 'El Tossalet'

El sector del comercio en Alicante

Fecha: el 18 de marzo

Horario: de 10:00 a 11:30 horas.

Lugar: C/Abad Fernández Helguera, 23.

Inscripciones hasta el 17 de marzo

Auditorio Municipal Puerta Ferrisa

El sector de la logística y almacenes en Alicante

Fecha: el 6 de marzo

Horario: de 10:00 a 11:30 horas.

Lugar: C/Jorge Juan, nº21

Inscripciones hasta el 6 de marzo

Centro de Formación Alejandrina Candela

Taller práctico de búsqueda de empleo en comercio y grandes almacenes

Fecha: el 25 de marzo

Horario: de 10:00 a 11:30 horas.

Lugar: Avenida Doctor Jiménez Díaz, 27

Inscripciones hasta el 24 de marzo

Antigua fábrica de tabacos

Oportunidades en el sector de la hostelería

Fecha: el 13 de marzo

Horario: de 10:00 a 11:30 horas.

Lugar: C/ Cuesta de la fábrica s/n

Inscripciones hasta el 12 de marzo

Online

Manipulador de alimentos + alergias e intolerancias

