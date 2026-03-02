Cómo desgravar el seguro de vida en la declaración de la Renta: puedes ahorrar mucho dinero

Cada año, cuando arranca la campaña de la Renta, muchos contribuyentes revisan sus cuentas en busca de posibles ventajas fiscales. Entre ellos, el seguro de vida ocupa un lugar destacado, especialmente en algunos casos. Y es que, aunque en la mayoría de situaciones no genera deducción, existen escenarios concretos en los que sí puede aliviar la factura con Hacienda si se cumplen determinados requisitos.

Desgravar el seguro de vida

El caso más conocido afecta a quienes compraron su vivienda habitual con una hipoteca firmada antes del 1 de enero de 2013. Estos contribuyentes pueden aplicar el régimen transitorio de deducción por inversión en vivienda habitual. Si el banco exigió la contratación de un seguro de vida como condición para conceder el préstamo y así consta en la escritura, la prima abonada se suma a la amortización y a los intereses del crédito. Sobre el total se aplica una deducción del 15%. En términos prácticos, el ahorro fiscal puede alcanzar hasta 1.356 euros al año.

Distinto es el tratamiento de los Planes de Previsión Asegurados (PPA). Aunque jurídicamente son seguros de vida, Hacienda los equipara a los planes de pensiones. Se trata de productos orientados al ahorro para la jubilación que, a diferencia de otros seguros, deben garantizar tanto el capital aportado como un tipo de interés mínimo. Las aportaciones realizadas no generan una deducción directa en la cuota, pero sí reducen la base imponible general del IRPF. Con carácter general, el límite de reducción se sitúa en 1.500 euros anuales.

Vivienda en alquiler

La tercera situación se produce cuando la vivienda se destina al alquiler. Si el inmueble fue adquirido con un préstamo hipotecario que obligaba a suscribir un seguro de vida, la prima puede computarse como gasto deducible dentro de los rendimientos del capital inmobiliario. En este supuesto no hablamos de una deducción en cuota, sino de un gasto financiero que se resta de los ingresos obtenidos por el arrendamiento, junto con los intereses del préstamo.

El cuarto supuesto beneficia a los trabajadores autónomos que tributan en estimación directa. En este régimen, las primas de seguros de vida —en la parte que cubra fallecimiento o incapacidad— pueden considerarse gasto deducible para calcular el rendimiento neto de la actividad. El límite general es de 500 euros anuales por persona asegurada, que se eleva a 1.500 euros en caso de discapacidad. Este tratamiento se extiende también a los seguros de enfermedad vinculados a la actividad económica.

Existe, además, un aspecto que suele generar confusión: la tributación cuando se cobra el seguro. Si el beneficiario percibe la prestación en forma de renta, esta se integra normalmente como rendimiento del capital mobiliario en la base del ahorro. En determinadas circunstancias pueden aplicarse coeficientes reductores en función de la edad del perceptor y la duración de la renta, lo que atenúa el impacto fiscal. No obstante, este tratamiento nada tiene que ver con la deducibilidad de las primas pagadas previamente.

Por último, los expertos recomiendan revisar las deducciones autonómicas específicas, ya que algunas comunidades autónomas contemplan incentivos adicionales vinculados a préstamos para jóvenes o colectivos vulnerables. En cualquier caso, conviene diferenciar claramente entre un seguro de vida obligatorio ligado a una hipoteca y otros productos como el seguro de hogar o el seguro de impago de alquiler, cuyo encaje fiscal es distinto.