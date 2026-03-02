José Elías, empresario millonario, sobre los hijos: "El día que tú faltes se van a frustrar"

El empresario José Elías es muy conocido por sus críticas al sistema económico a través de redes sociales. Sus palabras siempre son motivo de debate y polémica. Sin embargo, su última publicación en la red social X es una reflexión sobre la paternidad que ha generado controversia. En un mensaje directo, centrado en la experiencia personal y en la transmisión de valores, el emprendedor aborda uno de los debates habituales en la sociedad actual: la presión que sienten muchos padres por dedicar cada minuto posible a sus hijos.

En su publicación, Elías pone el foco en la culpa que, según señala, acompaña con frecuencia a madres y padres. “Los padres nos autoflagelamos demasiado. Pensamos que si no estamos 24/7 con nuestros hijos, somos malos padres”, escribe. A partir de esa idea, cuestiona la creencia de que la calidad de la crianza dependa exclusivamente del número de horas compartidas en casa o de la presencia constante en el día a día.

El mensaje de José Elías

El empresario sostiene que no existe una equivalencia automática entre tiempo físico y amor transmitido. “No hay una relación directa entre las horas que pasas sentado en el sofá y el amor que les transmites”, afirma en su mensaje. En su reflexión, Elías también rechaza la idea de presentar la vida como un escenario idealizado. “La vida no es blanca ni negra. No es perfecta”, señala. En esa línea, advierte sobre lo que considera un error frecuente: intentar proteger a los niños construyendo una narrativa en la que todo es positivo y amable. “Y tratar de venderles a los niños una película donde todo es maravilloso es el peor favor que les podemos hacer”, añade.

El mensaje incorpora una visión explícita sobre la dureza de la realidad. “El día que tú faltes, se van a frustrar. Se darán cuenta de que la vida es dura, que el vecino puede ser un cabrón y de que, si alguien puede meterte el dedo en el ojo, lo hará”, escribe. Estas palabras forman parte de una argumentación en la que defiende la importancia de preparar a los hijos para afrontar dificultades y conflictos, en lugar de ocultarlos o suavizarlos en exceso durante la infancia.

Transmisió intergeneracional

Para el empresario, lo verdaderamente relevante no es el cómputo de horas compartidas, sino los principios que se transmiten. En su publicación enumera tres valores que, a su juicio, deben quedar “grabados a fuego: lealtad, honradez y el valor del trabajo duro.” Según explica, esos elementos constituyen la base de lo que denomina la “verdadera transmisión intergeneracional”.

Elías ilustra su planteamiento con un recuerdo personal. “Yo recuerdo a mi padre como un tío trabajador y leal. No recuerdo cuántas horas estuvo en casa. Pero sí quién era y qué me enseñó con su ejemplo.” A través de esta experiencia, refuerza su idea central: la identidad y la coherencia del progenitor pesan más en la memoria de los hijos que el recuento exacto de tiempo compartido.

“Disfrutad de vuestros hijos, sobre todo los primeros 7 años, que son el paraíso. Pero no os martiricéis. No te recordarán por las horas, sino por el tipo de persona que fuiste mientras te miraban”, concluye.