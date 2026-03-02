Miguel Benito Barrionuevo, abogado laboralista, aclara el permiso por hospitalización de un familiar: "El Supremo lo ha vuelto a confirmar"

Cinco días de permiso retribuido pueden parecer algo sencillo. Pero no lo son tanto. Un vídeo del abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo ha aclarado en TikTok una novedad importante sobre el llamado permiso por hospitalización de familiares. Y no es un detalle menor.

“Novedad súper interesante en el permiso por hospitalización o cuidado de familiares con la que además tienes que tener bastante cuidado”, arranca el letrado en su publicación. La clave está en dos cosas: cuándo puedes disfrutarlo y qué puede pasar si lo retrasas.

No es solo por hospitalización

Lo primero que aclara el abogado es algo que mucha gente desconoce. No se trata únicamente de un ingreso hospitalario.

“Me gusta más llamarlo permiso por cuidado de familiares que por hospitalización”, explica, “ya que no sólo tienes cinco días de permiso retribuido cuando hospitalizan a un familiar sino también cuando tienes que cuidarlo, por ejemplo, con alta hospitalaria pero con reposo domiciliario”.

Es decir: si tu familiar recibe el alta pero necesita cuidados en casa, el permiso sigue existiendo.

Nuevo permiso retribuido: descubre si cumples este requisito / Eva Abril

Puedes elegir cuándo empezar los cinco días

Aquí está la parte más relevante. Según explica Miguel Benito Barrionuevo, el Tribunal Supremo ha confirmado que el trabajador no está obligado a iniciar el permiso el mismo día del ingreso.

“El Tribunal Supremo ha vuelto a confirmar que tú como trabajador tienes derecho a elegir cuándo disfrutas de estos cinco días de permiso y no estás obligado a empezar con el hecho causante”, señala en el vídeo.

Esto significa que, por ejemplo, si un familiar es hospitalizado un lunes, no tienes por qué empezar ese mismo lunes el permiso. Podrías retrasarlo.

Pero aquí viene el matiz importante.

El riesgo si el familiar recibe el alta

El abogado lanza una advertencia clara. Retrasar el permiso es posible, pero puede generar conflictos. “El problema puede venir cuando termine el hecho causante, que a tu hermano le den el alta y ya no necesite de tus cuidados”, explica.

En ese escenario, la empresa podría reclamar tu reincorporación inmediata. “En este caso la empresa te podría exigir que vuelvas a reincorporarte antes de terminar este permiso”, advierte.

Aunque añade que existen argumentos legales para defender que deben disfrutarse los cinco días completos, también reconoce que eso podría derivar en un conflicto laboral.

“Hazlo con prudencia y siempre actuando de buena fe”, concluye.

Hasta 4 días de permiso por causas de fuerza mayor / Eva Abril

¿Qué significa esto para los trabajadores?

La sentencia refuerza el derecho del trabajador a organizar mejor esos cinco días de permiso retribuido por cuidado de familiares. No todo tiene que empezar automáticamente el día del ingreso. Pero también deja claro que no es un derecho ilimitado ni desconectado de la necesidad real de cuidado.

Si el motivo desaparece, por ejemplo, porque el familiar ya no necesita atención, la empresa podría intentar forzar la vuelta antes de agotar los cinco días.

La conclusión es clara: el permiso existe, el Supremo respalda que puedas elegir cuándo usarlo, pero la clave está en la prudencia.

Noticias relacionadas

Porque, como resume el propio abogado, es un derecho… pero conviene ejercerlo “con bastante cuidado”.