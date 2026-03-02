La jubilación anticipadaes una de las vías que contempla el sistema público para permitir que determinados trabajadores puedan retirarse antes de la edad ordinaria. En España, esta posibilidad suele implicar coeficientes reductores que disminuyen la cuantía de la pensión. Sin embargo, existen excepciones pensadas para colectivos especialmente vulnerables, como las personas con discapacidad derivada de enfermedades graves que dificultan de forma notable el desempeño laboral.

En estos casos, la normativa permite adelantar la edad de retiro sin que se aplique penalización económica, siempre que se cumplan requisitos estrictos de cotización y grado de discapacidad. El objetivo es compensar una trayectoria profesional marcada por limitaciones físicas o neurológicas que, en muchos casos, empeoran con el paso de los años y hacen inviable prolongar la vida laboral hasta la edad ordinaria.

Nuevas enfermedades

A partir de ahora, este marco de protección se amplía. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha confirmado la incorporación de once nuevas patologías al listado que da derecho a jubilarse anticipadamente a los 56 años sin reducción en la pensión. La decisión beneficiará, según las estimaciones oficiales, a unas 50.000 personas trabajadoras.

Las nuevas enfermedades incluidas son: espina bífida, amiloidosis por transtiretina variante, párkinson, distrofia miotónica tipo 1 (Steinert), enfermedad de Huntington, enfermedad renal crónica en estadio 5, esclerosis sistémica, lesión medular, degeneración corticobasal, atrofia multisistémica y parálisis supranuclear progresiva. Todas ellas se caracterizan por provocar un deterioro progresivo o limitaciones severas que condicionan de manera determinante la actividad laboral y la calidad de vida de quienes las padecen.

La Seguridad Social amplía la jubilación anticipada: 11 nuevas enfermedades permitirán retirarse a los 56 años / INFORMACIÓN

Estas patologías se suman a otras ya reconocidas en el listado anterior, como la parálisis cerebral, la esclerosis múltiple, la esquizofrenia o el síndrome de Tourette. Con la actualización, el catálogo alcanza las 32 referencias. No obstante, la inclusión de la enfermedad no es suficiente por sí sola: será imprescindible acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 45% derivado de alguna de estas dolencias. Además, la persona interesada deberá demostrar que ha convivido con esa discapacidad durante al menos cinco años dentro de su vida laboral.

Requisitos

La norma también establece condiciones generales de acceso. Para beneficiarse de la jubilación anticipada a los 56 años sin penalización, el trabajador deberá encontrarse en alta o en situación asimilada al alta en el momento de solicitarla y acreditar un mínimo de 15 años cotizados a lo largo de su carrera profesional. En el caso de quienes tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65%, podrán adelantar aún más la jubilación, hasta los 52 años, aunque en este supuesto sí se aplicarán coeficientes reductores.

Noticias relacionadas

Otra de las novedades destacadas es la creación de un mecanismo permanente de evaluación. El nuevo reglamento, cuya entrada en vigor está prevista antes del verano, establece un sistema de monitorización continua que permitirá revisar y actualizar periódicamente el listado de enfermedades. De este modo, la Seguridad Social podrá adaptarse a los avances médicos y a nuevas realidades sociales sin necesidad de esperar a reformas puntuales de gran calado. El Gobierno subraya que este canal estable de revisión responde a la demanda histórica de los colectivos afectados y busca dotar al sistema de mayor flexibilidad y rigor científico.