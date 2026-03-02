Últimas 20 ofertas de empleo del SEPE en Alicante: informáticos, obreros, dietista y un vendedor de la ONCE
El portal 'Empléate' recoge centenares de vacantes de toda España y las puedes consultar por provincias
Buscar empleo puede convertirse en un proceso tedioso y cansado, por eso conviene conocer qué herramientas existen y cómo aprovecharlas para aumentar las opciones de conseguir trabajo.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cuenta con un portal online en el que se publican ofertas de forma constante para perfiles muy diversos. Mediante la plataforma ‘Empléate’, es posible conocer vacantes de empresas privadas, de particulares e incluso de otros portales de empleo autonómicos, todo concentrado en un mismo entorno digital.
Usarlo es muy fácil: solo hay que escribir una palabra clave relacionada con el puesto deseado y, si se quiere concretar más, aplicar filtros. Entre las opciones disponibles, se puede elegir el tipo de contrato, la jornada, el nivel de estudios requerido o si se pide experiencia previa. Además, la plataforma permite limitar la búsqueda por provincia, lo que ayuda a encontrar oportunidades en un área específica.
Últimas ofertas de empleo en Alicante
Estas son las últimas ofertas de empleo que hemos encontrado en la provincia de Alicante:
- Dos técnicos informáticos para gestionar proyectos de informática y comunicaciones. Se ofrece un contrato a jornada parcial con un sueldo de 9.000 euros brutos al año.
- Técnico de expansión retail en la hostelería. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa.
- Mecánico de náutica para Petrer. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa con un sueldo de entre 20.000 y 25.000 euros brutos al año.
- Lacador para preparación de superficies, lijado, limpieza y tratamiento de piezas metálicas, de madera o PVC antes del lacado. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con un sueldo de entre 18.850 y 22.500 euros brutos al año.
- Guarda de seguridad de parking para Guardamar del Segura. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con un sueldo de 17.094 euros brutos al año.
- Tres limpiadores para apartamentos y villas en Calp. Se ofrece un contrato a jornada completa con un sueldo de 16.875 euros brutos al año.
- Auxiliar florista. Se ofrece un contrato indefinido a jornada parcial con un sueldo de entre 8.547 y 9.000 euros brutos al año.
- Expansionista comercial para el sector turístico. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa.
- Auxiliar administrativo para atención comercial. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa.
- Vendedor de cupones de la ONCE en Orihuela. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa con un sueldo de entre 25.000 y 30.000 euros brutos al año.
- Dietista nutricionista para trabajar en colegios en Dénia. Se ofrece un contrato indefinido a jornada parcial.
- Un técnico en topografía con manejo de Autocad, Civil, 3D, MDT, ISTRAM, etc. Se ofrece un contrato indefinido.
- Socorrista en espacios naturales. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con un sueldo de entre 1.450 y 17.500 euros brutos al año.
- Trabajador para un Bombon Boss en Alicante. Se ofrece un contrato indefinido a jornada parcial.
- Trabajador para un Bombon Boss en el centro comercial La Zenia (Torrevieja). Se ofrece un contrato indefinido a jornada parcial.
- Teleoperador para venta telefónica. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa.
- Camarero para las Colinas Golf and Country Club en Orihuela. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con un sueldo de entre 20.000 y 25.000 euros brutos al año.
- Dos técnicos de mantenimiento para cajeros automáticos. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con un sueldo de entre 17.000 y 18.000 euros brutos al año.
- Oficial de primera de albañilería. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con un sueldo de 25.032 euros brutos al año.
- Dos dependientes de carnicería y charcutería en Benissa. Se ofrece un contrato indefinido.
