Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Conflicto Irán: precio vuelosAlicantina atrapada CatarIraníes en AlicantePagos Rocío Gómez Les NausDeuda perdonadaSanción Rafa MirRegina en Alicante
instagramlinkedin

El bitcoin pierde su papel de "termómetro" del riesgo global ante la tensión geopolítica

Tras los bombardeos, el bitcoin no anticipó el miedo global, pero sí lo hicieron los contratos ligados al petróleo, el oro y la plata dentro de las plataformas cripto

El bitcoin pierde su papel de "termómetro" del riesgo global ante la tensión geopolítica.

El bitcoin pierde su papel de "termómetro" del riesgo global ante la tensión geopolítica.

Bitcoin: ¿Merece la pena invertir? / Eva Abril

J. A. Giménez

J. A. Giménez

Durante años, el bitcoin ha sido presentado como el único mercado que nunca duerme: un activo capaz de ofrecer una lectura inmediata del riesgo global cuando las bolsas están cerradas.

Pero el conflicto entre EE UU, Israel e Irán ha puesto en cuestión esa narrativa.

Cuando se conocieron los bombardeos durante el fin de semana, el bitcoin cayó con fuerza. Sin embargo, la reacción duró poco. Tras movimientos erráticos, el lunes ya cotizaba incluso por encima de los niveles previos al ataque. No hubo una señal clara ni sostenida de pánico.

Si el bitcoin fuera realmente el "termómetro 24 horas del riesgo mundial", su reacción habría anticipado el miedo que luego se vio en las bolsas y en el petróleo. Pero no ocurrió.

La señal vino de otro lado

Paradójicamente, dentro de las propias plataformas cripto sí hubo un reflejo más clásico del nerviosismo global: subieron los contratos ligados al petróleo, el oro y la plata.

Es decir, los inversores cripto no acudieron masivamente al bitcoin como refugio, sino que apostaron por materias primas tradicionales… aunque negociadas dentro de mercados cripto.

Cuando el lunes abrieron los mercados tradicionales:

  • El petróleo subió con fuerza.
  • El oro ganó terreno.
  • Las bolsas cayeron.

El movimiento que anticipó mejor el riesgo no fue el del "oro digital", sino el del oro real y la energía.

Un cambio estructural en el ecosistema

El episodio muestra algo más profundo: el bitcoin ya no monopoliza la atención en momentos de estrés. Es un activo más dentro de un menú que incluye petróleo, metales e incluso índices bursátiles tokenizados.

Y deja una conclusión incómoda para el sector: cuando la tensión geopolítica aumenta, las referencias siguen siendo los activos tradicionales.

Noticias relacionadas y más

La promesa de un mercado cripto capaz de ofrecer la lectura más rápida y pura del riesgo global no desaparece. Pero esta vez, el mensaje no lo dio el bitcoin.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los pisos de Les Naus de Alicante cuentan con la 'protección' de Mazón y se vendieron a precio del Botànic
  2. El lince ibérico acecha la provincia de Alicante: estas son las zonas dónde se le ha visto
  3. Aviso de tormentas en Alicante con la llegada de Regina: estos son los municipios de la provincia que deben sacar el paraguas
  4. Las autocaravanas buscan su espacio: de multas recurridas a más zonas habilitadas en Elche
  5. Un coche arde en Fontcalent y retenciones en la N-332 a la altura de Santa Pola y Torrevieja en una mañana con 44 incidencias en Alicante
  6. La sanción a la que se enfrenta la promotora de las polémicas viviendas de Sant Joan
  7. Clarence Seedorf, animando al Hércules
  8. Claudio Barragán, tras el Hércules-Eldense: “Por querer ir a ganar el partido, lo hemos perdido”

El bitcoin pierde su papel de "termómetro" del riesgo global ante la tensión geopolítica

El bitcoin pierde su papel de "termómetro" del riesgo global ante la tensión geopolítica

Un mes de marzo para que el Hércules encare el play-off

Un mes de marzo para que el Hércules encare el play-off

Alicante completa el despliegue de la receta electrónica para mutualistas

Alicante completa el despliegue de la receta electrónica para mutualistas

El PSOE pide personarse como acusación en el caso de las viviendas protegidas de Alicante y Manos Limpias pide que se le rebaje la fianza

El PSOE pide personarse como acusación en el caso de las viviendas protegidas de Alicante y Manos Limpias pide que se le rebaje la fianza

Antic Auto Alicante celebra su nueva edición los días 7 y 8 de marzo en IFA - Fira Alacant

Antic Auto Alicante celebra su nueva edición los días 7 y 8 de marzo en IFA - Fira Alacant

Pirula Arderius y Elvira Pizano serán homenajeadas por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert

Pirula Arderius y Elvira Pizano serán homenajeadas por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Frente común del calzado y la moda desde Elche para frenar la competencia desleal de plataformas digitales

Frente común del calzado y la moda desde Elche para frenar la competencia desleal de plataformas digitales
Tracking Pixel Contents