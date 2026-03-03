El bitcoin pierde su papel de "termómetro" del riesgo global ante la tensión geopolítica.

Durante años, el bitcoin ha sido presentado como el único mercado que nunca duerme: un activo capaz de ofrecer una lectura inmediata del riesgo global cuando las bolsas están cerradas.

Pero el conflicto entre EE UU, Israel e Irán ha puesto en cuestión esa narrativa.

Cuando se conocieron los bombardeos durante el fin de semana, el bitcoin cayó con fuerza. Sin embargo, la reacción duró poco. Tras movimientos erráticos, el lunes ya cotizaba incluso por encima de los niveles previos al ataque. No hubo una señal clara ni sostenida de pánico.

Si el bitcoin fuera realmente el "termómetro 24 horas del riesgo mundial", su reacción habría anticipado el miedo que luego se vio en las bolsas y en el petróleo. Pero no ocurrió.

La señal vino de otro lado

Paradójicamente, dentro de las propias plataformas cripto sí hubo un reflejo más clásico del nerviosismo global: subieron los contratos ligados al petróleo, el oro y la plata.

Es decir, los inversores cripto no acudieron masivamente al bitcoin como refugio, sino que apostaron por materias primas tradicionales… aunque negociadas dentro de mercados cripto.

Cuando el lunes abrieron los mercados tradicionales:

El petróleo subió con fuerza.

El oro ganó terreno.

Las bolsas cayeron.

El movimiento que anticipó mejor el riesgo no fue el del "oro digital", sino el del oro real y la energía.

Un cambio estructural en el ecosistema

El episodio muestra algo más profundo: el bitcoin ya no monopoliza la atención en momentos de estrés. Es un activo más dentro de un menú que incluye petróleo, metales e incluso índices bursátiles tokenizados.

Y deja una conclusión incómoda para el sector: cuando la tensión geopolítica aumenta, las referencias siguen siendo los activos tradicionales.

La promesa de un mercado cripto capaz de ofrecer la lectura más rápida y pura del riesgo global no desaparece. Pero esta vez, el mensaje no lo dio el bitcoin.