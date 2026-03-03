El precio de la luz se dispara un 98,8% este miércoles y marca su máximo desde enero
La subida del precio de la electricidad sitúa el megavatio hora en 56,51 euros, un 89% más que la semana pasada y un 230% por encima del valor de hace un mes.
El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista subirá este miércoles un 98,8% al situarse en los 56,51 euros el megavatio hora (MWh) frente a los 28,43 euros de hoy. Con ello, marca su máximo desde el pasado 22 de enero y encadena ya 41 días por debajo de los 50 euros por MWh, en los que llegó a marcar su mínimo desde abril de 2024.
Según los últimos datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) recogidos por Servimedia, los 56,51 euros por MWh suponen una subida del 89% con respecto a los 29,90 euros del miércoles de la semana pasada y un ascenso del 230% sobre los 17,22 euros de hace un mes, el 4 de febrero.
Sin embargo, en comparativa interanual, este miércoles se produce un abaratamiento del 41,4% ya que el 4 de marzo del año pasado el precio fue de 96,44 euros por MWh.
