Aviso a los trabajadores: este es el truco ilegal que algunas empresas usan para no pagar el finiquito

Cuando una persona empieza a trabajar en una empresa, lo habitual es que el contrato incluya un periodo de prueba. Puede durar unas semanas, tres meses o incluso seis, dependiendo del convenio y del puesto. Durante ese tiempo, tanto la empresa como el trabajador pueden valorar si la relación laboral encaja con las expectativas iniciales. Sin embargo, no todos conocen con exactitud cuáles son sus derechos en esa fase inicial.

Muchos empleados creen que el periodo de prueba es una especie de limbo legal en el que tienen menos protección o menos garantías económicas. Esa percepción errónea provoca que acepten condiciones que no se ajustan a la ley por miedo a perder el empleo o a generar conflictos. Especialmente cuando deciden marcharse voluntariamente en esos primeros meses, surgen dudas sobre si deben avisar con antelación o si perderán parte de lo que han generado.

Finiquito

Según explica el abogado laboralista Ignacio de la Calzada, existe una práctica que algunas empresas repiten para ahorrarse el pago del finiquito. “El truco ilegal que usan algunas empresas para no pagarte el finiquito es decirte que, si estás en periodo de prueba y quieres irte, tienes que dar 15 días de preaviso y que, si no lo haces, no te pagan lo que te corresponde”, advierte. Y es tajante: “Es ilegal”.

El letrado subraya que durante el periodo de prueba el trabajador puede desistir del contrato en cualquier momento y sin necesidad de justificar su decisión. “En el periodo de prueba puedes irte cuando quieras. Sin preaviso”, recalca. La misma facultad tiene la empresa.

De la Calzada insiste en que, aunque el trabajador se marche al día siguiente de empezar o a los dos meses, la empresa está obligada a abonar el finiquito. “Tienen que pagarte lo que te corresponde: los días trabajados, las vacaciones no disfrutadas y la parte proporcional de las pagas extra”, enumera. Es importante distinguir, añade, que el finiquito no es una indemnización por despido, sino la liquidación de las cantidades devengadas y no cobradas hasta la fecha de finalización de la relación laboral.

Reclamar derechos

El problema surge cuando la empresa intenta condicionar ese pago al cumplimiento de un supuesto preaviso de 15 días. “Coaccionarte a seguir trabajando o exigirte un preaviso en periodo de prueba es totalmente ilegal”, afirma el abogado. Si el empleador descuenta esos días del salario pendiente o directamente se niega a pagar, el trabajador puede reclamar. “Si no te lo pagan, puedes reclamar judicialmente y recuperarlo”, señala. El procedimiento habitual pasa por presentar una papeleta de conciliación y, si no hay acuerdo, interponer una demanda de reclamación de cantidad. Además, también cabe denunciar ante la Inspección de Trabajo.

“Muchas personas pierden dinero por no saber esto. Y muchas empresas se aprovechan”, lamenta. Por eso recomienda actuar con firmeza si se produce esta situación: comunicar por escrito la decisión de desistir durante el periodo de prueba, recordar a la empresa el derecho a extinguir el contrato sin preaviso y exigir el abono íntegro del finiquito. En caso de negativa, aconseja no dejarlo pasar, ya que las cantidades reclamables pueden incluir no solo el salario pendiente, sino también vacaciones generadas, pagas extra prorrateadas, horas extraordinarias o incentivos devengados. Conocer estos derechos es la mejor herramienta para evitar abusos en una etapa laboral que, pese a su carácter provisional, está plenamente amparada por la ley.