El bitcoin rebota y supera los 71.000 dólares: ¿a qué se debe esa subida?

El bitcoin ha rebotado por encima de los 71.000 dólares este miércoles, en un repunte generalizado del mercado cripto que llega tras la venta masiva provocada por la escalada del conflicto en Oriente Medio. La mayor criptomoneda del mundo llegó a subir un 5,7% hasta rozar los 71.890 dólares, su nivel más alto en casi un mes, antes de moderar la subida y situarse en torno a los 71.132 en el momento de escribir estas líneas.

El movimiento contrasta con lo ocurrido tras los ataques del fin de semana. El sábado, cuando fuerzas de Estados Unidos e Israel atacaron Irán, el bitcoin llegó a caer hasta los 63.038 dólares, reflejando el impacto inmediato del shock geopolítico sobre los activos de riesgo.

El rebote, sin embargo, ha reactivado el debate sobre si algunos inversores vuelven a mirar al bitcoin como alternativa en momentos de incertidumbre. "Quizá algunos operadores estén mirando a las criptos como un refugio", señaló Alex Kuptsikevich, analista jefe de mercado en FxPro, al valorar la recuperación.

A la vez, el repunte llega con un telón de fondo de cautela en los mercados. "El sentimiento sigue muy receloso en los mercados financieros mientras los inversores evalúan los últimos acontecimientos en Oriente Medio y se preparan para nuevas turbulencias", advirtió Susannah Streeter, estratega jefe de inversión en Wealth Club.

ETF y entradas de dinero

Uno de los apoyos del rebote ha sido el flujo hacia productos regulados. Desde el lunes, los ETF de bitcoin al contado en EEUU han registrado más de 680 millones de dólares en entradas entre lunes y martes, según datos recopilados por Bloomberg. Ese dinero sugiere que parte del mercado ha aprovechado las caídas para volver a posicionarse.

¿Refugio o activo de riesgo?

El repunte también reabre la vieja narrativa del "oro digital". Los defensores del sector suelen comparar el bitcoin con el oro como activo refugio, pero esa idea se había debilitado porque en los últimos meses el bitcoin cayó mientras el oro subía. Ahora, en los días recientes, el bitcoin ha aguantado mejor: ha rebotado cerca de un 9% desde el viernes, mientras el oro caía casi un 2% en el mismo periodo.

Aun así, el encaje no es sencillo. "El oro está sufriendo porque los mercados de bonos están revalorando el riesgo de inflación", explicó Fadi Aboualfa, responsable de investigación en Copper Technologies Ltd., que apuntó que "es posible que los inversores estén haciendo apuestas especulativas tempranas sobre una futura relajación monetaria si la guerra se prolonga".

Por su parte, Vetle Lunde, jefe de investigación en K33, subrayó que el contexto del bitcoin es particular: "El telón de fondo… reflejaba una anomalía estadística en bitcoin y un régimen muy distinto en comparación con el oro y los índices bursátiles".

"Demasiado frágil" para cantar victoria

Los analistas también ponen el foco en que la recuperación puede ser efímera. La guerra ha entrado en su quinto día, con intercambio de ataques y un balance de cientos de muertos en Irán y decenas en otros puntos de la región, además de seis militares estadounidenses fallecidos, según EEUU.

En ese entorno, Kuptsikevich avisa de que no hay que dar por hecho un suelo: "Seguimos considerando la situación demasiado frágil como para decir que se ha tocado fondo". Y añade un riesgo directo para el sector cripto: "Bitcoin es vulnerable por el aumento de la volatilidad de los índices bursátiles, lo que obliga a los inversores institucionales a reducir su apalancamiento".