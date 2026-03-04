El desconocido pueblo de Alicante en el que más ha subido el precio de la vivienda este mes: pisos de tres habitaciones por menos de 120.000 euros

Huir del bullicio de las grandes ciudades y buscar pueblos más acogedores está siendo una de las tendencias en el mercado inmobiliario de nuestro país. El alto precio de la vivienda unido al aumento de la opción del teletrabajo hace que muchas personas busquen localidades más pequeñas pero que ofrezcan todos los servicios necesarios.

El último informe sobre el precio de la vivienda en el mes de febrero de Idealista indica que el precio del metro cuadrado sigue creciendo en nuestro país hasta alcanzar los 2.673 euros, lo que supone casi un 1 % más si lo comparamos con el mes de enero.

Las comunidades autónomas más caras siguen siendo Baleares, Madrid, Euskadi y Canarias. Si analizamos los datos de la Comunidad Valenciana vemos que el precio medio es de 2.427 euros, lo que supone un ligero crecimiento con respecto al mes anterior, aunque si lo comparamos con el mes de enero de 2025 el incremento es de +16,7 %.

Sube el precio de la vivienda en Alicante

Analizando los datos de la provincia de Alicante, vemos que de las tres valencianas es la más cara. En el mes de febrero el precio del metro cuadrado fue de 2.707 euros y la localidad más cara para comprar una casa fue Moraira, donde se paga ya a 4.497 euros. Le siguen Xàbia (3.916 euros), Benissa (3.575 euros), Benidorm (3.504 euros), Calp (3.460 euros) y El Campello (3.405 euros).

Si estudiamos los datos del mes de enero, vemos que en un pueblo del Medio Vinalopó es donde más ha subido el precio de la vivienda en la provincia de Alicante, en concreto un 7,4 %. Se trata de Hondón de las Nieves, un pequeño pueblo de menos de 3.000 habitantes.

Este municipio se encuentra a unos 35 kilómetros de la ciudad de Alicante y tiene un ambiente tranquilo y rural, ligado a la agricultura. Se encuentra muy cerca de la sierra de Crevillente por lo que también es un lugar ideal para practicar el senderismo.

Mapa de Hondón de las Nieves, Alicante.

Comprar una casa en Hondón de las Nieves

En la web de Idealista hay más de un centenar de viviendas a la venta en Hondón de las Nieves, desde chalets de más de un millón de euros, hasta viviendas para tirar y reformar pasando por campos o casas de campo para los amantes de la naturaleza.

Si lo que buscas es un piso de dos habitaciones en perfecto estado y de 95 metros cuadrados tienes uno disponible por 106.500 euros y otro de 4 habitaciones por 116.000 euros.

Si por contra estás buscando un chalet con piscina, por menos de lo que cuesta un piso en la ciudad de Alicante podrías tenerlo. En la actualidad hay este tipo de viviendas por unos 250.000 euros.