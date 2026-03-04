Confirmado por Hacienda: así puedes ganar más de 1.000 euros en la declaración de la Renta gracias al seguro del hogar

Cada primavera miles de contribuyentes en España se enfrentan a la campaña de la declaración de la Renta con la misma pregunta: cómo pagar menos impuestos o conseguir que el resultado salga a devolver. El sistema fiscal español incluye diferentes deducciones que permiten reducir la cantidad final a pagar, pero muchas de ellas siguen siendo grandes desconocidas para buena parte de los ciudadanos.

Entre las claves para optimizar la declaración del IRPF se encuentra revisar todos los gastos que pueden dar derecho a desgravaciones. Vivienda, familia, ahorro para la jubilación o determinados seguros pueden influir en el resultado final de la declaración. En algunos casos, aplicar correctamente estas deducciones puede suponer un ahorro de varios cientos o incluso más de mil euros.

Seguro del hogar

Uno de los beneficios fiscales menos conocidos está relacionado con el seguro vinculado a la vivienda habitual, especialmente cuando existe una hipoteca. Los propietarios que compraron su vivienda antes del 1 de enero de 2013 y mantienen todavía activo su préstamo hipotecario pueden aplicar el régimen transitorio de deducción por inversión en vivienda habitual. En este supuesto, determinados gastos asociados a la hipoteca, incluido el seguro obligatorio que exige el banco, pueden formar parte de la base de la deducción.

En estos casos, la prima del seguro del hogar o del seguro de vida vinculados al préstamo puede sumarse a otros gastos hipotecarios, como la amortización del capital y los intereses. Sobre el total de esas cantidades se aplica una deducción del 15% en el IRPF, siempre dentro del límite máximo permitido por la normativa fiscal.

Más de 1.000 euros

La base máxima sobre la que se puede aplicar esta deducción es de 9.040 euros anuales. Aplicando el porcentaje del 15%, el beneficio fiscal puede alcanzar hasta 1.356 euros al año, siempre que el contribuyente llegue a ese límite con los gastos asociados a la hipoteca. Esto significa que, en determinadas situaciones, el seguro vinculado al préstamo puede contribuir a aumentar la deducción total y hacer que el resultado de la declaración mejore de forma considerable.

Ayudas Declaración de la Renta: teléfonos y asistencia para la declaración de la renta. / INFORMACIÓN

No obstante, para que el seguro pueda incluirse en esta deducción es imprescindible que esté directamente vinculado a la hipoteca. En muchos casos, las entidades financieras exigieron en el momento de conceder el préstamo la contratación de determinados seguros como condición para aprobar la operación. Cuando esta obligación figura en la escritura hipotecaria, el importe de la prima puede sumarse al resto de gastos deducibles de la vivienda.

Conviene tener en cuenta que no todo el coste del seguro es necesariamente deducible. Solo se puede incluir la parte relacionada con la cobertura exigida por el banco para proteger el valor de la vivienda o garantizar el préstamo. Otras coberturas adicionales del seguro del hogar, como asistencia, reparaciones o servicios complementarios, no forman parte de la base de deducción porque no están directamente vinculadas a la financiación del inmueble.

Hipotecas antiguas

Además de los propietarios con hipoteca antigua, existen otros supuestos en los que los seguros pueden tener ventajas fiscales. Por ejemplo, los Planes de Previsión Asegurados (PPA), que son productos de ahorro para la jubilación con formato de seguro de vida, permiten reducir la base imponible del IRPF. En este caso no se trata de una deducción directa en la cuota, sino de una reducción de los ingresos sobre los que se calculan los impuestos, con un límite general de 1.500 euros anuales.

Noticias relacionadas

Otra situación diferente se produce cuando la vivienda está destinada al alquiler. Si el inmueble fue adquirido mediante un préstamo hipotecario que obligaba a contratar un seguro, la prima puede considerarse un gasto deducible dentro de los rendimientos del capital inmobiliario. Esto significa que el coste del seguro puede restarse de los ingresos obtenidos por el alquiler, reduciendo así el beneficio sujeto a tributación.