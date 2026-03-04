Buenas noticias para los amantes de la música que vivan en la Comunidad Valenciana: 150 euros menos en la declaración de la Renta

La Generalitat Valenciana prepara una nueva medida fiscal destinada a impulsar la cultura y aliviar el bolsillo de los ciudadanos. El gobierno autonómico ha anunciado una deducción específica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) relacionada con la práctica musical.

El anuncio fue realizado por el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien adelantó que el Consell aprobará la medida en uno de sus próximos plenos. Según explicó, esta deducción tendrá efectos inmediatos y carácter retroactivo para la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025, lo que significa que los gastos realizados durante ese año ya podrán incluirse en la próxima campaña de la renta.

150 euros en la Renta

La nueva medida permitirá a los contribuyentes deducirse hasta 150 euros en la declaración de la Renta por gastos relacionados con la actividad musical. Entre los conceptos incluidos se encuentran la compra de instrumentos, partituras, material educativo o los pagos asociados a la formación musical, como las cuotas de escuelas de música, conservatorios o sociedades musicales.

Beneficiarios

La deducción estará disponible para contribuyentes con ingresos de hasta 60.000 euros en declaraciones individuales y hasta 78.000 euros en declaraciones conjuntas. Con estos límites, el gobierno autonómico pretende que el beneficio fiscal llegue principalmente a los hogares con rentas medias y medias-bajas.

Nueva deducción en el IRPF para músicos: hasta 150 euros menos en la declaración de la Renta / INFORMACIÓN

Fomentar la música

De esta forma, la Comunitat Valenciana será la primera región de España en aplicar una deducción específica para fomentar la práctica musical. La medida pretende reconocer el peso que tiene la música en la identidad cultural valenciana, donde las bandas y sociedades musicales forman parte de la tradición de muchos municipios. Actualmente existen más de 550 sociedades musicales repartidas por el territorio, muchas de ellas con escuelas de formación que sirven de cantera para nuevas generaciones de músicos.

Durante la presentación de la medida, el presidente destacó el papel que desempeñan estas entidades en la vida social y cultural de la comunidad. Las escuelas y conservatorios, junto con las sociedades musicales, funcionan como espacios de aprendizaje, convivencia y transmisión de valores. En muchos casos, además de enseñar música, contribuyen a fomentar el trabajo en equipo, la participación social y el arraigo cultural en los municipios.

Noticias relacionadas

Representantes del sector musical también han valorado positivamente la iniciativa. Desde la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana consideran que esta deducción supone un respaldo importante para miles de familias que financian la formación musical de sus hijos. Muchas de las escuelas vinculadas a estas entidades son de carácter privado y no siempre cuentan con ayudas públicas, por lo que la posibilidad de desgravar parte de estos gastos puede aliviar la carga económica.