Donald Trump arremete contra la banca por "obstaculizar" la agenda cripto en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su enfrentamiento con el sector bancario al exigir que no obstaculice su agenda a favor de las criptomonedas y reclamar la aprobación urgente de una nueva ley para regular el sector. Este choque evidencia la creciente pugna entre la banca tradicional y la industria de los activos digitales por el control del futuro del sistema financiero.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump acusó a las entidades financieras de intentar debilitar la política cripto de su administración pese a que atraviesan un periodo de beneficios récord.

"Los bancos están obteniendo beneficios históricos y no vamos a permitir que socaven nuestra poderosa agenda cripto", escribió el presidente, que además enmarcó el debate en clave geopolítica al advertir de que la inacción de Estados Unidos podría dar ventaja a China en el desarrollo de las finanzas digitales.

Se trata de la crítica pública más directa de Trump al lobby bancario en materia de criptomonedas, en un momento en el que su administración intenta convertir a Estados Unidos en el principal centro mundial de activos digitales.

La batalla por la Clarity Act

Un dibujo de Trump en un cajero de criptomonedas / EFE

El conflicto gira en torno a la Clarity Act, una ley destinada a definir cómo se regularán las criptomonedas y las plataformas que operan con ellas en Estados Unidos. El proyecto fue aprobado el año pasado por la Cámara de Representantes, pero permanece bloqueado en el Senado, donde diferentes comités aún no han logrado consensuar un texto definitivo.

Un intento reciente de avanzar en la tramitación se vio frenado después de que Coinbase, la mayor plataforma de criptomonedas del país, retirara su apoyo al proyecto en su forma actual.

El principal punto de fricción entre bancos y empresas cripto es la posibilidad de que los exchanges paguen intereses o rendimientos a los usuarios que mantengan stablecoins, criptomonedas vinculadas al valor del dólar.

Las entidades financieras temen que esa práctica provoque una fuga de depósitos desde los bancos hacia las plataformas de criptomonedas, mientras que el sector cripto sostiene que simplemente está ofreciendo más opciones a los usuarios. Trump ha respaldado este argumento con un mensaje claro: "Los estadounidenses deberían ganar más dinero con su dinero".

El precedente de la Genius Act

La disputa se produce meses después de que Trump firmara la Genius Act, la primera normativa federal integral para regular las stablecoins respaldadas por dólares.

La ley exige que los emisores respalden estas monedas digitales con reservas equivalentes en dólares u otros activos líquidos y prohíbe que quienes las emiten paguen intereses a los titulares. Sin embargo, el texto no aclara si plataformas de intercambio u otros intermediarios pueden ofrecer rendimientos, lo que ha abierto el debate actual.

Desde entonces, el sector bancario ha intensificado su presión para que la Clarity Act incluya una prohibición explícita que impida a empresas como Coinbase pagar intereses por stablecoins.

Trump, en cambio, acusa a la banca de intentar "socavar" la Genius Act y bloquear la nueva ley. "Estados Unidos necesita aprobar la legislación sobre estructura de mercado cuanto antes", escribió el mandatario.

Un sector con creciente influencia

El balance del primer año de Trump respecto a las criptomonedas deja luces y sombras. / INFORMACIÓN

El pulso político refleja también el peso creciente de la industria cripto en Estados Unidos. Trump se ha presentado como el primer presidente abiertamente favorable a las criptomonedas, y el sector contribuyó de forma significativa a su campaña electoral y a los actos de investidura.

Además, los recursos económicos del sector podrían jugar un papel relevante en las elecciones legislativas de mitad de mandato que se celebrarán este año.

La propia familia Trump también ha ampliado su presencia en este mercado. World Liberty Financial, una empresa cofundada por el presidente, lanzó el año pasado su propia stablecoin, y el entorno familiar participa además en proyectos de minería de bitcoin y otros negocios relacionados con criptoactivos.

Varios miembros de la familia han afirmado que en el pasado sufrieron procesos de "debanking" —cancelación o bloqueo de cuentas bancarias—, una experiencia que, según han señalado, les llevó a explorar el ecosistema de las criptomonedas.

Un pulso aún sin acuerdo

En las últimas semanas, representantes del sector bancario y de la industria cripto han mantenido varias reuniones en la Casa Blanca para intentar encontrar un punto de acuerdo que permita desbloquear la legislación. Sin embargo, hasta ahora no se ha alcanzado un compromiso.

Trump insiste en que el sistema financiero tradicional debe adaptarse al nuevo panorama tecnológico. "Los bancos no deberían intentar socavar la Genius Act ni tomar como rehén la Clarity Act", escribió. "Necesitan llegar a un buen acuerdo con la industria cripto porque eso es lo mejor para el pueblo estadounidense", zanjó.