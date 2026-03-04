José Ramón López, asesor, revela cómo pagar menos en la renta: “Es la mejor herramienta para rebajar la carga fiscal”

Cada campaña de la renta deja la misma sensación a muchos contribuyentes: que pagan más impuestos de los que esperaban. Sin embargo, existen mecanismos legales que pueden cambiar bastante el resultado final de la declaración.

Uno de ellos es la retribución flexible, un sistema que permite cobrar parte del salario en determinados servicios que tienen ventajas fiscales. Y según explica el asesor fiscal José Ramón López Martínez, conocido en TikTok como @tu_blog_fiscal, la diferencia puede ser mucho mayor de lo que muchos trabajadores imaginan.

Para ilustrarlo, muestra un ejemplo muy claro. “Declaración de la renta sin aplicar retribución flexible, sale a pagar 567 euros. Declaración de la renta aplicando retribución flexible, le devuelven 332 euros, más de 800 euros de diferencia”, expone el asesor, que insiste en que esta opción no está reservada a perfiles concretos o salarios muy altos. Al contrario.

“Esto es para todos los trabajadores”, asegura, animando a compartir la información para que más empleados sepan que pueden reducir su carga fiscal de forma legal.

La herramienta que muchos trabajadores pasan por alto

La clave está en cómo se cobra parte del salario. “Es la mejor herramienta que tiene un trabajador por cuenta ajena para rebajar la carga fiscal que tiene”, explica López Martínez.

El sistema consiste en destinar una parte del sueldo a gastos cotidianos que muchos trabajadores ya tienen en su día a día. “Esto es básicamente cobrar en tu nómina cosas cotidianas de tu día a día, pero que no van a tributar”.

Cómo funciona con un sueldo normal

Para hacerlo más fácil de entender, el asesor pone un ejemplo con un salario de 2.500 euros brutos al mes. Sin aplicar retribución flexible, tras pagar cotizaciones e IRPF, el trabajador podría recibir unos 2.000 euros netos. Pero si una parte del sueldo se cobra en especie, por ejemplo mediante determinados beneficios, el funcionamiento cambia.

“Vas a seguir teniendo el mismo sueldo bruto”, explica, “solo que una pequeña parte en otro formato”. Ese dinero puede recibirse a través de distintos sistemas habituales en muchas empresas. “Ticket transporte, ticket restaurante, ticket guardería…”.

La ventaja fiscal que marca la diferencia

El punto clave está en el tratamiento fiscal de estos conceptos: “Lo bueno de esta retribución flexible es que estos conceptos no van a tributar”. Esto significa que una parte del salario queda fuera del cálculo del IRPF, reduciendo así la base imponible.

El asesor lo resume con otro ejemplo: un trabajador con 35.000 euros brutos al año que decide destinar 3.000 euros a retribución flexible pasaría a tributar solo por 32.000 euros.

La recomendación que lanza es sencilla: si esos gastos ya existen en la vida diaria del trabajador, pueden convertirse en una forma de pagar menos impuestos. “La clave es que si os encajan, si vosotros ya pagáis de por sí estos conceptos en vuestra vida cotidiana, los cobráis en la nómina para que luego no tributen”.

Y la consecuencia es clara. “Esto es un ahorro sistemático, cada año vas a ahorrar impuestos haciendo esto”.