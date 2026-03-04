El alto precio de jubilarse antes: así puede reducirse hasta un 21% la pensión de por vida

La edad de jubilación en España sigue aumentando progresivamente como consecuencia de las reformas del sistema de pensiones. Cada año, miles de trabajadores comprueban cómo el momento de retirarse se retrasa unos meses más, lo que obliga a prolongar la vida laboral durante más tiempo. Esta tendencia responde, entre otros factores, al envejecimiento de la población y a la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Ante este escenario, muchos trabajadores empiezan a plantearse la posibilidad de jubilarse antes de alcanzar la edad ordinaria. La idea de dejar de trabajar uno o dos años antes puede resultar atractiva, sobre todo para quienes acumulan largas carreras laborales o desempeñan trabajos físicamente exigentes. Sin embargo, optar por la jubilación anticipada implica aceptar una reducción en la pensión que se mantendrá durante toda la vida.

Recortes en la pensión

Por eso, antes de tomar esta decisión conviene hacer cálculos y analizar las consecuencias económicas. La Seguridad Social aplica recortes a quienes adelantan su jubilación para compensar el hecho de que comenzarán a cobrar la pensión antes y durante más tiempo. En algunos casos, estos ajustes pueden alcanzar hasta un 21% menos en la pensión mensual, una reducción significativa y que se mantiene de forma permanente.

En España existen dos grandes modalidades de jubilación anticipada: la voluntaria y la involuntaria. La primera depende de la decisión del propio trabajador y permite adelantar la jubilación un máximo de dos años respecto a la edad ordinaria. Para acogerse a esta opción es necesario haber cotizado al menos 35 años, además de cumplir con el requisito de que dos de esos años estén dentro de los quince anteriores a la solicitud de la jubilación.

Coeficientes reductores jubilación anticipada voluntaria / SEGURIDAD SOCIAL

La jubilación anticipada involuntaria, en cambio, se produce cuando el trabajador pierde su empleo por causas ajenas a su voluntad. En estos casos se permite adelantar la jubilación hasta cuatro años respecto a la edad ordinaria, siempre que se acrediten 33 años cotizados. Además, el trabajador debe haberse inscrito como demandante de empleo durante al menos seis meses y proceder de determinadas situaciones, como un despido colectivo, un despido objetivo por causas económicas, la desaparición de la empresa o situaciones de fuerza mayor.

Coeficientes reductores

En ambos casos, el importe de la pensión se reduce mediante los llamados coeficientes reductores, unos porcentajes que se aplican sobre la cuantía de la pensión una vez calculada. Estos coeficientes dependen de varios factores, como el número total de años cotizados, el tipo de jubilación anticipada y el número de meses que se adelanta el retiro. Cuanto mayor sea el adelanto y menor el tiempo cotizado, mayor será el recorte que se aplique.

Los ajustes pueden ser especialmente elevados cuando se adelanta la jubilación al máximo permitido. En la jubilación anticipada voluntaria, por ejemplo, un trabajador con menos de 38 años y seis meses cotizados que adelante su retiro 24 meses puede sufrir una reducción cercana al 21% de su pensión. En cambio, si ha cotizado más de 44 años y seis meses, el recorte sería menor, alrededor del 13%. A medida que el adelanto es menor, también se reduce el impacto del coeficiente reductor.

El efecto de esperar unos meses más puede ser notable. Si en lugar de adelantar la jubilación dos años se hace con 19 meses de anticipo, el recorte puede situarse en torno al 9%, lo que reduce considerablemente la pérdida económica. Y si el adelanto se limita a 12 meses, el ajuste puede quedar en porcentajes cercanos al 5%, dependiendo del número de años cotizados.

Noticias relacionadas

Por este motivo, muchos expertos recomiendan analizar con detalle la situación personal antes de tomar la decisión de jubilarse antes de tiempo. En algunos casos puede compensar económicamente aguantar unos meses más en el mercado laboral para evitar recortes importantes en la pensión.