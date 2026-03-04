El SEPE busca amantes de los viajes que quieran trabajar en una de las profesiones más demandadas

Si te hablan de travel advisor quizá no sepas de qué te están hablando pero si te decimos agente de viajes, ya es una profesión conocida. El sector turístico en nuestro país siempre está en auge, por lo que las ocupaciones vinculadas siempre son de las más demandas.

Para el portal especializado Impulsa Empresa, del Banco Santander, la de agente de viajes es una de las profesiones más buscadas en la actualidad, por lo que demuestra el peso del turismo y la falta que hacen profesionales especializados en el sector.

Con carácter general, un agente de viajes se encarga de asesorar, planificar y gestionar viajes para particulares o empresas, actuando como intermediario entre los clientes y los proveedores de servicios turísticos, como aerolíneas, hoteles, turoperadores y compañías de transporte. Su trabajo consiste en diseñar itinerarios adaptados a las preferencias, presupuesto y necesidades de cada viajero, ocupándose de todos los detalles para que la experiencia sea satisfactoria. Entre sus tareas más habituales se encuentran la reserva de vuelos y alojamientos, la contratación de excursiones o seguros de viaje, la gestión de documentación necesaria y la resolución de incidencias antes, durante o después del viaje.

Otra de las características que más se valoran en estos perfiles tiene que ver con la capacidad para anticipar y solucionar problemas ante cualquier imprevisto que pueda surgir.

Aunque tradicionalmente estos profesionales trabajaban en agencias físicas, el sector ha evolucionado hacia modelos más flexibles. Hoy en día muchos travel advisors trabajan de forma independiente o a través de plataformas online, especializándose en determinados tipos de viajes, como lunas de miel, turismo de lujo, viajes corporativos o experiencias de aventura.

Ofertas de empleo de agente de viajes

En ‘Empléate’, el portal de empleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), si ponemos en el buscador “agente de viajes” nos ofrece varias ofertas para trabajar en nuestro país. Las vacantes son las siguientes: