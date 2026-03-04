El SEPE busca amantes de los viajes que quieran trabajar en una de las profesiones más demandadas
Uno de los principales sectores económicos de nuestro país es el turístico y busca perfiles especializados
Si te hablan de travel advisor quizá no sepas de qué te están hablando pero si te decimos agente de viajes, ya es una profesión conocida. El sector turístico en nuestro país siempre está en auge, por lo que las ocupaciones vinculadas siempre son de las más demandas.
Para el portal especializado Impulsa Empresa, del Banco Santander, la de agente de viajes es una de las profesiones más buscadas en la actualidad, por lo que demuestra el peso del turismo y la falta que hacen profesionales especializados en el sector.
Con carácter general, un agente de viajes se encarga de asesorar, planificar y gestionar viajes para particulares o empresas, actuando como intermediario entre los clientes y los proveedores de servicios turísticos, como aerolíneas, hoteles, turoperadores y compañías de transporte. Su trabajo consiste en diseñar itinerarios adaptados a las preferencias, presupuesto y necesidades de cada viajero, ocupándose de todos los detalles para que la experiencia sea satisfactoria. Entre sus tareas más habituales se encuentran la reserva de vuelos y alojamientos, la contratación de excursiones o seguros de viaje, la gestión de documentación necesaria y la resolución de incidencias antes, durante o después del viaje.
Otra de las características que más se valoran en estos perfiles tiene que ver con la capacidad para anticipar y solucionar problemas ante cualquier imprevisto que pueda surgir.
Aunque tradicionalmente estos profesionales trabajaban en agencias físicas, el sector ha evolucionado hacia modelos más flexibles. Hoy en día muchos travel advisors trabajan de forma independiente o a través de plataformas online, especializándose en determinados tipos de viajes, como lunas de miel, turismo de lujo, viajes corporativos o experiencias de aventura.
Ofertas de empleo de agente de viajes
En ‘Empléate’, el portal de empleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), si ponemos en el buscador “agente de viajes” nos ofrece varias ofertas para trabajar en nuestro país. Las vacantes son las siguientes:
- Agente de viajes en Madrid. Se busca una persona para elaborar presupuestos, atención de clientes y gestión de reservas. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa con un sueldo de entre 16.000 y 18.000 euros brutos anuales.
- Agente de viajes en Bermeo (Bilbao). Se busca a una persona para gestionar clientes de viajes de negocios incluyendo reservas de vuelos, hoteles, etc. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa.
- Agente de viajes y estilo de vida en Madrid. Se busca a una persona con certificado de discapacidad con español e inglés. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con un salario de 29.000 euros anuales, según experiencia.
- Empleados para agente de viaje en Tacoronte (Tenerife). Se busca a una persona para atención al cliente, emisión de billetes, gestión de reservas, etc. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa.
- Empleado de agencias de viajes en Xàtiva (Valencia). Se busca una persona para venta de viajes organizados, cruceros, etc. Se busca un contrato indefinido a jornada completa.
- Agente de turismo rural para Ourense. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa.
- Agente de viajes para Burgos. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con un sueldo de entre 18.000 y 22.000 euros brutos al año.
Suscríbete para seguir leyendo
- La sanción a la que se enfrenta la promotora de las polémicas viviendas de Sant Joan
- La promotora de las viviendas de Sant Joan, tajante: 'Hemos actuado con legalidad y transparencia
- Esta es la nueva imagen de la calle San Francisco con la llegada de setas restauradas
- Incendio en un edificio de Alfonso el Sabio en Alicante: dos vecinos trasladados al hospital, una decena de desalojados y la avenida cortada durante una hora
- Solo 5 colegios de Alicante votan para pasar a jornada continua tras tumbar Educación más de la mitad de peticiones
- Paulino cumple cien años en Benidorm: “Estoy enamorado de esta ciudad”
- El PSOE aprieta a Barcala por los pagos de Rocío Gómez a Les Naus y le exige aclarar cuándo los conoció
- El bar Guillermo de Alicante cambia de aires después de 70 años