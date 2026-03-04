¿Cuáles son las mejores hipotecas variables de marzo 2026?

El euríbor mantiene la estabilidad y, además, tiende a la baja. Ha cerrado el mes de febrero situándose en el 2,221%, 0,013 puntos porcentuales por debajo del dato de enero (2,234%).

“Estamos viendo una estabilización del euríbor en la franja del 2,2%, después de un año con fases muy diferenciadas: primero caídas intensas, luego un repunte sostenido y ahora una moderación”, explica Laura Martínez, directora de Comunicación y portavoz del comparador y asesor hipotecario iAhorro.

¿Se mantendrá esta tendencia los próximos meses? “La estabilidad actual del euríbor refleja el enfoque prudente del Banco Central Europeo (BCE), que está valorando cada dato económico antes de mover los tipos. Si en las próximas reuniones la inflación sigue moderándose y el crecimiento pierde algo de tracción, es posible que empecemos a ver movimientos (aunque muy leves) hacia recortes. Esto, a su vez, podría traducirse en una ligera presión a la baja sobre el euríbor en los meses finales del año”, señala Laura Martínez.

No obstante, el estallido del conflicto bélico en Oriente Medio podría poner patas arriba todas las previsiones y, por ese motivo, aquellas personas que se estén planteando pedir una hipoteca es mejor que la formalicen cuanto antes. Actualmente existen múltiples hipotecas variables con condiciones atractivas.

Una de las mejores hipotecas variables del mercado la tiene Kutxabank, puesto que ofrece un TIN del euríbor +0,49% (1,57% durante el primer año) y una TAE del 3,10%. Los requisitos que habrá que cumplir en este caso son los siguientes: domiciliar la nómina de los titulares (importe igual o superior a 3.000 euros mensuales), realizar una aportación anual a planes de pensiones de Kutxabank de importe igual o superior a 2.400 euros y contratar un seguro de hogar.

Otro préstamo a tipo variable a tener en cuenta es el de Unicaja. Está compuesto por un TIN del euríbor +0,55% (1,90% durante el primer año) y una TAE del 3,71%. A cambio será necesario tener unos ingresos superiores a los 2.500 euros mensuales; domiciliar la nómina y los principales recibos; adquirir un seguro de hogar, vida o incapacidad temporal; contratar un seguro de coche o salud y realizar una aportación a un plan de pensiones o fondo de inversión.

Por su parte, Ibercaja comercializa una hipoteca variable con un TIN del euríbor +0,60% (2% el primer año) y una TAE del 3,71%. Todo ello siempre que se domicilie una nómina de, como mínimo, 2.500 euros y tres recibos; se utilice hasta 12 veces al semestre la tarjeta de crédito de la entidad; se adquieran dos seguros (de vida y hogar) y se realicen aportaciones periódicas a uno de los fondos de inversión de Ibercaja.

No hay que olvidarse de la hipoteca variable de Banco Mediolanum. Su hipoteca freedom variable está compuesta por un TIN del euríbor +0,65% (1,50% durante el primer año) y una TAE del 3,06%. El usuario podrá disfrutar de estas condiciones siempre que abra una cuenta bancaria en la entidad, domicilie ingresos recurrentes iguales o superiores a los 3.000 euros y contrate un seguro de vida.

Por último, Sabadell proporciona una hipoteca variable con un TIN del euríbor +0,50% (1,50% durante el primer año) y una TAE del 3,48% siempre y cuando el futuro propietario domicilie la nómina o pensión y adquiera tres seguros (de hogar, vida y protección de pagos).

En definitiva, actualmente existen múltiples hipotecas variables a tener en cuenta. La clave para conseguir la mejor opción está siempre en comparar entre todas las alternativas posibles.