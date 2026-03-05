Las deducciones autonómicas pueden marcar una diferencia importante en el resultado final de la declaración de la Renta. Aunque muchas personas se centran únicamente en las ventajas fiscales estatales, cada comunidad autónoma cuenta con sus propias deducciones que permiten reducir el importe a pagar o aumentar la devolución. En muchos casos, estas ayudas pasan desapercibidas para los contribuyentes si no revisan con detalle su borrador.

En el caso de la Comunidad Valenciana, existe una deducción específica dirigida a madres trabajadoras con hijos pequeños que muchas familias desconocen. Se trata de la deducción por conciliación del trabajo con la vida familiar que, tal y como señala la Agencia Tributaria en su web, permite restar hasta 460 euros por cada hijo de entre 3 y 5 años que cumpla los requisitos establecidos por la normativa autonómica.

Requisitos

Para poder aplicar esta deducción, la contribuyente debe tener su residencia habitual en la Comunidad Valenciana durante el ejercicio fiscal correspondiente. Además, el beneficio fiscal está pensado principalmente para la madre o para la mujer que tenga al menor a su cargo en régimen de acogimiento permanente. En general, la titularidad de la deducción corresponde a la madre, aunque existen situaciones concretas en las que puede aplicarse a otros progenitores o acogedores.

Otro requisito fundamental es que la madre se encuentre trabajando, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena. La normativa exige que esté dada de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o en una mutualidad profesional.

Aviso a las madres alicantinas: pueden deducirse hasta 460 euros en la Renta si tienen hijos de entre 3 y 5 años / Álex Zea - Europa Press

Ahorro máximo de 460 euros

El importe final de la deducción tiene un límite importante: no puede superar las cotizaciones a la Seguridad Social o mutualidades realizadas por la madre durante el periodo en el que el menor tenga entre tres y cinco años. Es decir, aunque la cuantía máxima sea de 460 euros, el ahorro real dependerá de las cotizaciones efectivamente realizadas durante ese tiempo.

La normativa también establece límites de renta para poder acceder a este beneficio fiscal. La suma de la base liquidable general y la base del ahorro no puede superar los 30.000 euros en declaración individual o 47.000 euros en declaración conjunta.

Por otro lado, el importe íntegro de los 460 euros solo se aplica cuando los ingresos son más reducidos. En concreto, cuando la suma de las bases liquidables es inferior a 27.000 euros en tributación individual o 44.000 euros en conjunta.

También hay que tener en cuenta que la deducción se calcula de forma proporcional al número de meses en los que se cumplen todos los requisitos. Para determinar si el hijo genera derecho a la deducción se tiene en cuenta su situación el último día de cada mes, mientras que el requisito de estar dada de alta en la Seguridad Social se considera cumplido si la madre ha trabajado al menos un día durante ese mes.

La normativa contempla además algunas situaciones especiales. Por ejemplo, en casos de adopción o acogimiento permanente, la deducción puede aplicarse durante el cuarto y quinto año posterior a la inscripción del menor en el Registro Civil. Asimismo, si la madre fallece o la custodia corresponde exclusivamente al padre, este podría aplicar la deducción pendiente si cumple los requisitos.

Noticias relacionadas

Otro aspecto relevante es que, si existen varios contribuyentes con derecho a la deducción respecto a un mismo menor, el importe se reparte entre ellos en partes iguales. Además, en matrimonios formados por personas del mismo sexo, ambos progenitores pueden tener derecho a aplicar la deducción si cumplen las condiciones exigidas por la normativa.