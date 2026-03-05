La mutua le paga por error 20.500 euros por una incapacidad temporal y ahora la justicia le obliga a devolverlos

Unas prestaciones mal abonadas han obligado ahora a un trabajador a devolver 20.500 euros que percibió cuando estaba de baja. Una sentencia dictada por la Sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) desestima el recurso de este hombre que recibió este importe durante año y medio.

El texto, que recoge EFE, señala que el trabajador recibió al mismo tiempo las prestaciones abonadas por una mutua (por una incapacidad temporal) y las aportadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) por invalidez permanente.

Error de la mutua y el INSS

La sentencia explica que el INSS, al reconocer la invalidez permanente preguntó en dos ocasiones a la mutua si abonaba por su parte las correspondientes a la incapacidad temporal, contestándole ésta que no existía coincidencia, aunque después se comprobó que sí la había.

La mutua se dirigió entonces al beneficiario comunicándole que debía devolver lo indebidamente percibido, decisión que fue respaldada por el juzgado y ahora por el TSJRM.

Este último dice que la ley aplicable no deja lugar a dudas cuando señala que se debe efectuar el reintegro de lo indebidamente cobrado aunque fuera por error de la entidad gestora.