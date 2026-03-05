Laura Lobo, abogada experta en herencias, alerta sobre un error frecuente en los testamentos: “Los bienes de una familia pueden terminar en otra”

Cuando una pareja sin hijos hace testamento, lo más habitual es que cada uno nombre al otro heredero universal. Es una fórmula sencilla y muy extendida: si uno fallece, el otro recibe todos los bienes. Sin embargo, esta decisión puede tener consecuencias que muchas familias no prevén, especialmente cuando ambos fallecen con el paso del tiempo.

La abogada especializada en familia y herencias Laura Lobo ha explicado en un vídeo publicado en redes sociales una situación que se repite con frecuencia en los testamentos y que puede provocar que los bienes de una familia acaben en otra distinta.

“Esto es un matrimonio, María y Felipe, que no tienen hijos, así que hacen un testamento en el cual nombran al otro heredero universal y recibirá todos los bienes en caso de fallecimiento”, comienza la experta.

Qué ocurre cuando fallece uno de los dos

En el ejemplo que plantea la abogada, el primer fallecimiento cambia completamente la situación patrimonial: “Fallece primero Felipe, de tal forma que María recibe todos los bienes de Felipe”.

A partir de ese momento, la viuda pasa a ser propietaria de todo: tanto de sus propios bienes como de los que ha heredado de su marido. El problema aparece después, cuando fallece la segunda persona.

“Posteriormente fallece María. ¿Pero qué es lo que va a ocurrir con los bienes de Felipe que ha heredado María?”.

Cuando los bienes cambian de familia

Según explica Laura Lobo, en ese momento entra en juego el testamento de la segunda persona fallecida. Dentro de la herencia ya no solo están sus bienes originales, sino también los que recibió de su cónyuge.

“Dentro de todos los bienes que deje María no solamente se encuentran los suyos propios, sino también los que hubiera recibido de Felipe”. Y ahí es donde muchas familias se llevan una sorpresa.

“Aplicándose el testamento de María, pasarán a la familia de María, a los sobrinos, a los hermanos o a la persona que ella decida, pero no a la persona que ha decidido Felipe”.

Un caso más común de lo que parece

La abogada asegura que esta situación es bastante habitual en la práctica jurídica: “Así ocurre que en muchas ocasiones bienes que pertenecen a una familia terminan en otra familia completamente diferente, por vía de matrimonios”.

Es decir, propiedades, ahorros o patrimonio que inicialmente pertenecían a una rama familiar pueden acabar, con el paso de los años, en manos de otra distinta.

Cómo evitar que ocurra

Según explica la experta, la clave está en prever esta situación al redactar el testamento: “¿Se puede evitar? Por supuesto que se puede evitar”.

La solución pasa por introducir determinadas previsiones legales en el documento.

“Pero haciendo un testamento que prevea esta situación y utilice las cláusulas testamentarias adecuadas para evitar que los bienes de una familia puedan terminar en manos de otro”.

Por eso, los especialistas recomiendan revisar el testamento con asesoramiento jurídico, especialmente en matrimonios sin hijos o en familias con patrimonio que se desea mantener dentro de una misma línea familiar.