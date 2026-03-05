¿Qué pasa si un festivo cae en fin de semana? Esto es lo que dice la ley sobre si puedes recuperarlo

Cada año el calendario laboral genera la misma duda entre muchos trabajadores: qué ocurre cuando un festivo coincide con sábado o domingo. Cuando esto sucede, muchas personas sienten que han perdido un día festivo y se preguntan si la empresa está obligada a compensarlo con otro día de descanso.

La respuesta no siempre es sencilla. Aunque el calendario laboral incluye hasta 14 festivos al año entre nacionales, autonómicos y locales, la legislación laboral española no establece que todos los festivos que caen en fin de semana deban recuperarse automáticamente. En la práctica, todo depende del tipo de jornada laboral y de lo que establezca el convenio colectivo.

Sentencias del TS

En este contexto, el Tribunal Supremo ha dictado varias sentencias en los últimos años que han generado debate. Sin embargo, ninguna de ellas ha establecido de forma general que, si un festivo cae en sábado, exista automáticamente el derecho a disfrutarlo otro día, especialmente para quienes trabajan de lunes a viernes.

¿Qué pasa si un festivo cae en fin de semana? Esto dice la ley sobre si puedes recuperarlo / INFORMACIÓN

La abogada Aida Casanova explica que la clave está en el tipo de jornada laboral. “Si trabajas de lunes a domingo y tu día de descanso cae entre semana, y justo coincide con un festivo, tienes derecho a que la empresa te lo compense con otro día libre”, señala.

Este criterio se basa en la idea de que el descanso semanal y los festivos laborales tienen funciones distintas. Mientras el descanso está pensado para la recuperación física del trabajador, los festivos responden a celebraciones de carácter social, cívico o religioso.

Jornada de lunes a viernes

Sin embargo, la situación es diferente para la mayoría de trabajadores que tienen una jornada habitual de lunes a viernes. En estos casos, la jurisprudencia actual no reconoce de forma automática el derecho a recuperar los festivos que caen en sábado o domingo.

“Si descansas el fin de semana y trabajas de lunes a viernes, de momento la situación sigue igual”, explica Casanova. Según la experta, las sentencias actuales no establecen que un festivo en sábado deba trasladarse automáticamente a otro día.

Noticias relacionadas

Eso sí, la compensación puede existir si lo recoge el convenio colectivo o el calendario laboral de la empresa. “Muchos convenios ya regulan esta posibilidad, por lo que siempre conviene revisar qué establece cada sector”, añade la abogada.