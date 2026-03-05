El SEPE publica las últimas ofertas de trabajo en Alicante: contrato indefinido y sueldos de hasta 25.000 euros

Si estás buscando trabajo, quieres cambiar de empleo o simplemente estás viendo las ofertas que hay en el mercado laboral, tienes que conocer la herramienta del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ‘Empléate’.

Como sabemos que encontrar trabajo no siempre es fácil y puede convertirse en un proceso tedioso, lo mejor es conocer este portal de empleo que aúna ofertas de empleo tanto de empresas privadas, como de particulares y de los portales de empleo de las distintas comunidades autónomas.

En una misma web podrás hallar vacantes para todo tipo de trabajo. Basta con introducir una palabra relacionada con el puesto que se busca y, si se desea afinar más, utilizar los distintos filtros disponibles. Entre ellos se pueden seleccionar aspectos como el tipo de contrato, la jornada laboral, el nivel de formación exigido o si se requiere experiencia previa. Además, el sistema permite acotar los resultados por provincia, facilitando así la localización de oportunidades de trabajo en una zona concreta.

Ofertas de trabajo del SEPE en Alicante

Si analizamos las ofertas de la provincia de Alicante estas son las más destacadas de los últimos días que tienen un contrato indefinido: