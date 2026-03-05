El SEPE publica las últimas ofertas de trabajo en Alicante: contrato indefinido y sueldos de hasta 25.000 euros
El portal de trabajo 'Empléate' recoge a diario las últimas vacantes por provincias
Si estás buscando trabajo, quieres cambiar de empleo o simplemente estás viendo las ofertas que hay en el mercado laboral, tienes que conocer la herramienta del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ‘Empléate’.
Como sabemos que encontrar trabajo no siempre es fácil y puede convertirse en un proceso tedioso, lo mejor es conocer este portal de empleo que aúna ofertas de empleo tanto de empresas privadas, como de particulares y de los portales de empleo de las distintas comunidades autónomas.
En una misma web podrás hallar vacantes para todo tipo de trabajo. Basta con introducir una palabra relacionada con el puesto que se busca y, si se desea afinar más, utilizar los distintos filtros disponibles. Entre ellos se pueden seleccionar aspectos como el tipo de contrato, la jornada laboral, el nivel de formación exigido o si se requiere experiencia previa. Además, el sistema permite acotar los resultados por provincia, facilitando así la localización de oportunidades de trabajo en una zona concreta.
Ofertas de trabajo del SEPE en Alicante
Si analizamos las ofertas de la provincia de Alicante estas son las más destacadas de los últimos días que tienen un contrato indefinido:
- 8 montadores de estructura metálica en Monforte del Cid. Se busca a una persona para trabajar en una planta fotovoltaica. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con un sueldo de 22.821 euros brutos al año.
- Se busca a dos personas para trabajar en Häagez-Dazs para el centro comercial La Zenia Boulevard en Torrevieja. Se ofrece un contrato indefinido con jornada parcial.
- Se busca a una persona para trabajar en Bombon Boss en el centro comercial Ociopia de Orihuela. Se ofrece un contrato indefinido a jornada parcial.
- Desarrollador senior Backend Java en Alicante. Se ofrece un trabajo en remoto y un contrato indefinido a jornada completa.
- Administrativo de operativa bancaria y contable. Se valorará la experiencia en el sector de la promoción inmobiliaria. Se ofrece un contrato indefinido con jornada flexible y un sueldo de entre 25.000 y 32.000 euros brutos al año.
- Se busca un conductor de camión con conocimiento en la venta de materiales de construcción y manejo de carretilla elevadora. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa y con un sueldo de entre 15.000 y 25.000 euros brutos al año.