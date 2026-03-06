Confirmado: Hacienda cambia la fecha de la declaración de la Renta en 2026

Cada año, cuando comienza un nuevo ejercicio, muchos contribuyentes empiezan a pensar en la declaración de la Renta. Aunque todavía queden varias semanas para presentarla, es habitual que desde principios de año se revisen deducciones, cambios fiscales o posibles novedades que puedan afectar al resultado final del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

La campaña de la renta se repite anualmente con un calendario bastante similar, aunque la fecha exacta de inicio suele variar ligeramente de un año a otro. En general, el proceso comienza en primavera y se prolonga durante varios meses, lo que permite a los ciudadanos preparar la documentación, revisar sus datos fiscales y presentar la declaración con tiempo suficiente.

Fechas de la Renta en 2026

En 2026 ya se conocen las fechas oficiales. Tal y como ha confirmado el Ministerio de Hacienda en su página web, la campaña correspondiente al ejercicio fiscal de 2025 arrancará el 8 de abril de 2026 y finalizará el 30 de junio de 2026. Así, según el calendario publicado por la Agencia Tributaria, el inicio se retrasa unos días respecto a años anteriores: en 2024 comenzó el 2 de abril y en 2023 lo hizo el día 3.

Desde el mismo 8 de abril se abrirá el plazo para presentar la declaración por internet, el método que utilizan la mayoría de los contribuyentes. A través del servicio Renta WEB, disponible en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, se podrá consultar el borrador, revisar los datos fiscales y presentar la declaración utilizando identificación mediante Cl@ve PIN, certificado digital o número de referencia. Este sistema online seguirá disponible hasta el 30 de junio, último día de la campaña.

Calendario de la Renta 2026. / Europa Press

Hacer la Renta por teléfono

La Agencia Tributaria también mantendrá el servicio de atención telefónica conocido como “Plan Le Llamamos”, pensado para quienes prefieren recibir ayuda para elaborar su declaración. En este caso, un técnico de Hacienda llama al contribuyente y confecciona la renta durante la conversación con la información disponible y los datos facilitados. El servicio funcionará del 6 de mayo al 30 de junio de 2026, aunque antes será necesario solicitar cita previa.

El calendario establece que la cita para este servicio telefónico podrá pedirse desde el 9 de abril hasta el 29 de junio, mientras que la solicitud específica para que un técnico realice la declaración por teléfono se habilitará entre el 29 de abril y el 29 de junio. Para reservar la cita, los contribuyentes podrán hacerlo a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria o llamando a los teléfonos habilitados para la campaña de la renta.

Noticias relacionadas

Atención presencial

La atención presencial en oficinas será la última en ponerse en marcha. Las citas para acudir a las delegaciones de la Agencia Tributaria podrán solicitarse del 29 de mayo al 29 de junio, mientras que la confección de la declaración en persona se realizará del 1 al 30 de junio de 2026. Además, quienes tengan una declaración con resultado a ingresar y deseen domiciliar el pago deberán presentarla antes del 25 de junio. Si se opta por pagar en dos plazos, el primero se abona al presentar la declaración y el segundo, correspondiente al 40% restante, se cargará automáticamente el 5 de noviembre de 2026.