José Abad, experto en criptomonedas: "El crimen en el sector cripto se está industrializando"

El crecimiento del ecosistema cripto también está impulsando una nueva generación de delitos digitales cada vez más organizados y sofisticados. Así lo advierte José Abad, especialista en trading y mercados de criptomonedas, quien alerta de que la actividad criminal vinculada a los activos digitales está alcanzando niveles industriales.

"El crimen en este sector se está industrializando", señala Abad al analizar las conclusiones del último informe de la firma de análisis blockchain Chainalysis, publicado esta semana.

El estudio muestra que las transacciones ilícitas vinculadas a criptomonedas alcanzaron en 2025 un volumen récord de 154.000 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 162%.

Un salto impulsado por estados sancionados

Valor total de criptomonedas recibido por direcciones ilícitas. / Chainalysis

El principal motor de ese crecimiento ha sido el uso de criptomonedas por parte de entidades sometidas a sanciones internacionales, cuyo volumen de operaciones aumentó un 694% en un solo año.

En total, estas organizaciones recibieron 104.000 millones de dólares en activos digitales, integrando la tecnología blockchain en sus estrategias económicas y geopolíticas.

Según el informe, varios estados han incorporado el uso de criptomonedas en sus infraestructuras financieras y políticas estratégicas, utilizando estos activos para sortear restricciones internacionales, financiar operaciones o facilitar comercio exterior.

Rusia, Irán y Corea del Norte

Participación del IRGC en el ecosistema cripto total de Irán. / Chainalysis

Chainalysis identifica tres países donde el uso estatal de criptomonedas ha alcanzado dimensiones especialmente relevantes: Rusia, Irán y Corea del Norte.

En el caso ruso, una stablecoin vinculada al rublo llamada A7A5 procesó 93.300 millones de dólares en menos de un año, convirtiéndose en una especie de infraestructura paralela para que empresas sancionadas pudieran seguir operando en el comercio internacional.

Irán también ha intensificado su actividad. Según el informe, redes asociadas a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC en sus siglas en inglés) concentraron más del 50% del volumen cripto recibido por entidades iraníes en el último trimestre de 2025, moviendo más de 3.000 millones de dólares durante el año.

Actividad del ecosistema cripto iraní y principales acontecimientos nacionales y extranjeros / Chainalysis

Corea del Norte, por su parte, ha batido su propio récord de ataques informáticos. Grupos vinculados al régimen robaron más de 2.000 millones de dólares en criptomonedas en 2025, en lo que Chainalysis describe como el año más exitoso de su historia en este tipo de operaciones. Parte de esos fondos, según diversas investigaciones internacionales, se destinan al desarrollo del programa armamentístico del país.

Hackeos y redes criminales

Los ataques a plataformas y protocolos cripto siguen siendo otra gran fuente de ingresos para la ciberdelincuencia. Solo en 2025 se registraron más de 2.000 millones de dólares robados en hackeos, una cifra que refleja la creciente profesionalización de estos grupos.

A esto se suma el auge de redes internacionales de fraude, especialmente en el sudeste asiático, donde organizaciones criminales han desarrollado complejos sistemas de estafa conocidos como pig butchering, que combinan manipulación psicológica, inversión falsa y lavado de dinero a través de criptomonedas.

Un nuevo escenario financiero

Estos datos reflejan un cambio estructural en el papel de los activos digitales dentro del sistema financiero global. El ecosistema cripto ha crecido tanto que ya no solo lo utilizan inversores o empresas tecnológicas. También lo están usando estados, redes criminales y organizaciones sancionadas, lo que genera un escenario completamente nuevo.

Actividad de sanciones relacionadas con criptomonedas en 2025 / Chainalysis

Aun así, los expertos recuerdan que la tecnología blockchain también ofrece ventajas para la investigación, ya que las transacciones quedan registradas públicamente.

Precisamente por ello, organismos reguladores y agencias internacionales están reforzando su vigilancia sobre el sector. En 2025, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países aliados aumentaron las sanciones contra infraestructuras cripto vinculadas a delitos financieros, desde plataformas de intercambio hasta proveedores tecnológicos que facilitan estas operaciones.

Un ecosistema con dos caras

Pese a estos riesgos, el informe subraya que las criptomonedas siguen teniendo también un papel positivo en muchos países.

En economías golpeadas por la inflación o la inestabilidad financiera, como Venezuela o Irán, millones de ciudadanos utilizan estos activos como una vía para preservar ahorros o acceder a pagos internacionales fuera de sistemas bancarios debilitados.

Ese contraste refleja la doble naturaleza del sector: una tecnología que puede servir tanto para la innovación financiera como para nuevas formas de delincuencia global.

Las criptomonedas no son el problema en sí, pero el crecimiento del sector está atrayendo actores cada vez más sofisticados. Y eso obliga a mejorar los sistemas de control y regulación.