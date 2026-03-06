El millonario José Elías muy crítico con la subida del SMI: "El aumento no te hace más rico, sólo sirve para que la compra en el súper te cueste más"

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha vuelto a subir en nuestro país en el mes de febrero. El Gobierno aprobó un nuevo incremento con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de los empleados con salarios más bajos y acercar el SMI al 60 % del salario medio, tal como recomienda la Carta Social Europea.

Con esta subida, el salario mínimo se sitúa en una cuantía superior a la del año anterior, en concreto en un 3,1 % más con respecto a 2025. Así pues, este 2026 el SMI es de 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que se traduce en 17.094 euros brutos anuales.

En este contexto, el empresario José Elías ha asegurado que “subir el salario mínimo no te hace más rico. Solo sirve para que la compra del súper te cueste más”. Al hilo, ha reflexionado que subir el SMI “no sirve de nada si no generas valor. Si el problema fuera solo ese, subámoslo a 5.000 euros. Mañana todos ricos y se acabó el debate, ¿no? No es así”, señala en su cuenta de X

El presidente de Audax Renovables considera que existe una relación directa entre lo que cobras y lo que pagas en el supermercado, por eso indica que si a una persona le subes el sueldo pero no produce más, “al día siguiente sube el pan. Tiene más billetes en la cuenta pero compras menos cosas”.

José Elías: “Para repartir riqueza hay que generarla”

Elías recuerda en esta red social que “el dinero es un papel que cambia de valor, un billete de 50 euros hoy no es el mismo que hace diez años, lo que importa es lo que puedes hacer con ese billete”.

El empresario considera que en la economía la riqueza no se multiplica “de la nada” y ha añadido que “para repartir riqueza, primero hay que generarla”.

“Los milagros de los panes y los peces solo pasó una vez y fue en la Biblia”, indica Elías que recalca que “si nos dedicamos a repartir lo que no existe, lo único que creamos es una inflación que se come tus ahorros”.

Por último, sentencia: “De nada sirve que te den más salario para que todo sea más caro. Eso es un bucle infinito que no va a ningún sitio”