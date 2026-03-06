La función desconocida del portal de empleo del SEPE: más de 2.000 ofertas de trabajo que no habías visto

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cuenta con un portal de empleo que te puede servir si estás buscando un trabajo. Se trata de una web muy fácil de usar y que se llama ‘Empléate’. Como su propio nombre indica: te ayudará a encontrar un empleo.

Este portal reúne miles de ofertas procedentes de distintos organismos y empresas, y en ella los usuarios pueden consultar vacantes de empresas privadas, servicios autonómicos de empleo e incluso otras plataformas de intermediación laboral. Todo se concentra en un único espacio digital que permite realizar búsquedas de forma sencilla y rápida.

El funcionamiento del portal es bastante intuitivo. En la página principal encontramos un buscador en el que se puede introducir una palabra clave relacionada con el puesto que se busca y, a partir de ahí, aplicar distintos filtros para concretar los resultados. Entre las opciones disponibles se encuentran la provincia, el tipo de contrato, la jornada laboral, el nivel de estudios requerido o la experiencia previa. De esta forma, el sistema muestra solo aquellas ofertas que encajan con el perfil o las preferencias del usuario.

Cada anuncio incluye información básica sobre el puesto, como las funciones a realizar, el lugar de trabajo, los requisitos exigidos y la forma de presentar la candidatura. Igualmente se suele aportar información sobre el tipo de contrato, la jornada laboral o incluso el salario. En muchos casos, el propio portal redirige a la web donde se gestiona la oferta o permite iniciar directamente el proceso de inscripción.

La otra función de ‘Empléate’ del SEPE

Una de las funciones menos conocidas del portal ‘Empléate’ es que también permite localizar ofertas relacionadas con el empleo público. Aunque las oposiciones y procesos selectivos suelen publicarse en los boletines oficiales, la plataforma del SEPE recopila convocatorias y oportunidades vinculadas a administraciones públicas que buscan cubrir determinados puestos y te redirigen directamente a la página en la que debes apuntarte.

Para encontrarlas, el usuario accede a la página principal y a la derecha del buscador aparece, por defecto, ‘Empleo sector privado’, pero si pinchamos encima veremos que también nos ofrece la opción de seleccionar ‘Empleo sector público’. Pinchamos y una vez ahí tenemos toda la oferta disponible.

Si no ponemos ninguna palabra clave en el buscador y presionamos directamente sobre la lupa se nos mostrarán todas las ofertas disponibles para uno u otro sector. En el público en la actualidad hay casi 2.500 resultados y aparecen procesos de selección para personal laboral en administraciones, contratos temporales en organismos públicos o vacantes gestionadas a través de servicios de empleo autonómicos. También es habitual encontrar ofertas vinculadas a programas específicos de empleo público, como planes de refuerzo administrativo o contratos para proyectos concretos.

Estas son las últimas 10 ofertas que se han subido al portal de empleo público: