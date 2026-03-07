Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “La pensión de jubilación hay que solicitarla, no se concede automáticamente”
Muchos trabajadores creen que al cumplir la edad de retiro recibirán la pensión sin hacer ningún trámite, pero deben saber esto
La jubilación es uno de los momentos más esperados por millones de trabajadores en España. Sin embargo, todavía existe una duda muy frecuente: si la pensión de jubilación se concede automáticamente al alcanzar la edad legal o si hay que solicitarla.
Según explica Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, el trámite debe hacerlo siempre el propio interesado. No basta con cumplir la edad ni con tener los años de cotización necesarios.
La jubilación debe solicitarse siempre
El proceso para cobrar la pensión de jubilación comienza con una solicitud formal. Tal y como explica Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, el sistema no activa la pensión por sí solo.
Aunque el trabajador haya alcanzado la edad de jubilación, tenga suficientes años cotizados o incluso la empresa haya tramitado su baja laboral, eso no implica que la pensión empiece a pagarse automáticamente.
En todos los casos, el ciudadano debe pedir la jubilación ante la Seguridad Social para que se reconozca su derecho a cobrar la prestación.
Esta aclaración es importante porque muchas personas creen que el sistema detecta automáticamente que ya pueden jubilarse, algo que no ocurre en la práctica.
El plazo clave para no perder dinero
Otro aspecto importante al solicitar la jubilación es el plazo en el que se presenta la solicitud. La Seguridad Social establece un margen concreto para que los efectos económicos de la pensión comiencen justo después de dejar de trabajar.
El trámite puede realizarse dentro de los tres meses anteriores o los tres meses posteriores al cese laboral. Si se presenta dentro de ese periodo, la pensión se reconocerá desde el día siguiente a la baja en el trabajo.
Sin embargo, si el trabajador solicita la pensión de jubilación más tarde, la retroactividad económica tiene un límite. Imaginemos un trabajador que cumple los requisitos para jubilarse y su empresa tramita la baja el 1 de febrero. Si solicita la pensión el 5 de mayo, la Seguridad Social solo podrá reconocer una retroactividad máxima de tres meses. Esto significa que la pensión se abonará con efectos desde el 6 de febrero, y no desde el momento exacto del cese laboral si el retraso supera ese plazo.
Dos formas de pedir la pensión de jubilación
Actualmente existen dos vías principales para solicitar la jubilación en España.
La primera es la vía presencial. Para hacerlo de esta forma es necesario pedir cita previa en una oficina de la Seguridad Social y acudir con la documentación requerida.
La segunda opción es realizar el trámite por internet, a través de la sede electrónica de la Seguridad Social.
Sin embargo, muchos ciudadanos siguen prefiriendo la atención presencial. En algunos casos se debe a la falta de conocimientos digitales y, en otros, a la seguridad que ofrece ser atendido directamente por un funcionario que revise la documentación.
Estas son las dudas frecuentes sobre la edad de jubilación
Uno de los aspectos que más dudas genera entre los trabajadores es cuándo pueden jubilarse exactamente.
La edad de jubilación en España depende de varios factores, especialmente de los años cotizados a la Seguridad Social. Por este motivo, los especialistas recomiendan consultar con la administración cuando se está cerca de la edad de retiro.
Pedir una cita previa, ya sea presencial o telefónica, permite conocer con exactitud la fecha de jubilación, la documentación necesaria y el momento adecuado para presentar la solicitud.
