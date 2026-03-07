Despiden a un trabajador por negarse a limpiar un foso de una empresa de reciclaje y la justicia le da la razón: o lo readmiten o le pagan 9.300 euros

Un trabajador de una empresa de reciclaje de Murcia recibió la orden de limpiar el foso de la misma pero éste se negó y le despidieron. El hombre argumentó que en este lugar habían restos orgánicos que despedían gases y que podía ser perjudicial para su salud entrar en él con los medios que le habían facilitado.

Una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) y que recoge EFE, desestima el recurso presentado por la empresa contra el despido improcedente que se dictó en primera instancia y que la condenó a readmitir al trabajador o a pagarle una indemnización de 9.300 euros.

El texto indica que la negativa del trabajador a realizar la limpieza del foso estuvo justificada debido a la ausencia de las medidas preventivas necesarias y de validación de las condiciones en que se debía efectuar esa labor. Se trata de "una negativa directa, injustificada y desafiante, sino una preservación de su posible integridad", dice el texto.

Y añade que no se trató de una conducta arbitraria o unilateral, sino que respondía a la existencia de elementos objetivos que determinaban que la negativa del trabajador no constituyera una desobediencia.