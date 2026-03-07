¿Te has ascendido sin un aumento salarial en tu trabajo? Nacho de la Calzada, abogado, te da la solución

“Muchos trabajadores os encontráis en esta situación: realizar funciones superiores a las que pone en vuestra nómina, algo que correspondería a un sueldo más elevado”. Así lo explica el abogado laboralista Nacho de la Calzada, conocido en redes sociales como Un Tío Legal, donde divulga sobre derechos laborales.

El experto aborda un problema frecuente en muchas empresas: empleados que asumen más responsabilidades o tareas de mayor categoría sin ver reflejado ese cambio en su salario. Según explica el abogado, cuando ocurre esta situación existen dos posibles vías de reclamación. “En estos casos, puedes hacer dos cosas”, señala.

La primera opción se aplica cuando esa situación se produce durante un periodo concreto, como cubrir temporalmente a otro trabajador o asumir más tareas durante unos meses. “Si lo estás haciendo durante un tiempo muy concreto —un día o unos meses— puedes reclamar esas diferencias de sueldo”, explica De la Calzada.

La segunda vía pasa por reclamar directamente la categoría profesional correspondiente. Es decir, solicitar que la empresa reconozca oficialmente el puesto que realmente se está desempeñando.

“La segunda es reclamar la categoría profesional y consolidarla. Vamos, que te la reconozcan”, afirma el abogado. Sin embargo, para poder hacerlo deben cumplirse determinados plazos. En concreto, el trabajador debe haber realizado funciones superiores durante seis meses en un plazo de un año o durante ocho meses en un plazo de dos años. “Si superas estos tiempos puedes reclamar a tu empresa el ascenso”, añade.

El procedimiento, según explica, es relativamente sencillo. “La forma es supersencilla: se envía un burofax con la solicitud de ascenso”, detalla. Si la empresa rechaza la petición o no responde, entonces el trabajador todavía tiene otra opción. “Si te dicen que no, ahí será el momento de acudir a la vía judicial”, concluye.