Juanma Lorente, abogado laboralista, revela el mejor consejo para pasar el tribunal médico

Pasar el tribunal médico es uno de los momentos que más incertidumbre genera entre los trabajadores que llevan tiempo de baja. Sobre esta situación ha hablado el abogado laboralista Juanma Lorente, que en redes sociales comparte consejos para afrontar este tipo de procesos.

En uno de sus vídeos, el letrado lanza una advertencia clara: muchas personas acuden a la evaluación sin saber qué es lo que realmente analiza el tribunal. “Hay muchas personas que por desconocimiento afrontan el tribunal médico muy mal”, explica Lorente. El motivo, según señala, es que los trabajadores suelen centrarse únicamente en describir su enfermedad, cuando ese no es el factor decisivo.

De hecho, el abogado insiste en que dos personas con el mismo diagnóstico pueden obtener resultados diferentes. “Incluso teniendo la misma enfermedad, hay personas a las que le dan la incapacidad y a otras que no”, afirma. La clave, explica, está en otro aspecto. “Lo importante no es tanto lo que te pase, es decir, la enfermedad que tengas”, señala el abogado.

Lo que realmente determina la decisión del tribunal es cómo afecta esa enfermedad al desempeño del trabajo habitual. “Lo importante es cómo te limita para tu puesto de trabajo, que es lo que tienes que ser capaz de explicar al tribunal médico”, subraya. Para ilustrarlo, Lorente pone un ejemplo sencillo relacionado con el trabajo físico. “Imagina que eres reponedor en un supermercado y tu enfermedad te impide agacharte o subirte a una escalera”, plantea.

En ese caso, lo fundamental es explicar qué tareas forman parte del puesto y por qué no se pueden realizar. “Es muy importante que expliques tus funciones y cómo esa enfermedad te limita para cada una de ellas”, indica. El objetivo final es que los médicos comprendan que esa limitación impide ejercer la profesión habitual. “Debes conseguir que el tribunal médico entienda que no te puedes dedicar a tu profesión y te dé la incapacidad”, concluye el abogado.