La notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía revela el error más común con el empadronamiento
Vivir en una casa y demostrarlo ante Hacienda no es lo mismo
Muchas personas dan por hecho que basta con empadronarse en una vivienda para que esta sea considerada automáticamente su residencia habitual a efectos fiscales. Sin embargo, la realidad es más compleja. La notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía advierte de que este es uno de los errores más frecuentes que se cometen cuando se quiere acceder a determinados beneficios fiscales relacionados con la vivienda.
El padrón municipal es un registro administrativo que certifica dónde está inscrita una persona, pero no necesariamente demuestra que realmente viva allí de forma continuada. En otras palabras, empadronarse en una vivienda no prueba por sí mismo que sea la residencia habitual.
Esta idea quedó recogida de forma clara en una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos del 21 de diciembre de 2023, en la que se señala que el empadronamiento no constituye por sí solo una prueba suficiente de la habitualidad de una vivienda.
Qué se necesita para demostrar que vives en una residencia
Para la Administración tributaria, la residencia habitual debe acreditarse con un conjunto de indicios que demuestren que la vivienda se utiliza de forma real y continuada. El padrón puede formar parte de esas pruebas, pero no es el único elemento que se tiene en cuenta.
Entre los factores que pueden analizarse están los consumos de suministros como electricidad, agua o gas, la correspondencia recibida o incluso otros registros administrativos que indiquen si la vivienda se utiliza de forma habitual.
La clave, según los especialistas, es que exista coherencia entre lo que el contribuyente declara y el uso real que hace de la vivienda. Este criterio se ha reforzado en los últimos años con diversas resoluciones judiciales que respaldan las comprobaciones realizadas por la Agencia Tributaria cuando detecta inconsistencias.
El consumo eléctrico puede levantar sospechas
Uno de los indicios que más peso tiene en este tipo de casos es el consumo eléctrico. Los tribunales han considerado que niveles de consumo muy bajos pueden poner en duda que una vivienda esté realmente habitada.
Un ejemplo reciente es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón del 6 de octubre de 2025, en la que se analizó si un inmueble podía considerarse residencia habitual. En ese caso, el tribunal entendió que un consumo medio inferior a 1.000 kilovatios hora al año resultaba difícilmente compatible con una vivienda ocupada de manera continuada.
Estos son los beneficios fiscales en juego
La consideración de vivienda habitual es especialmente importante porque permite acceder a diversos beneficios fiscales. Entre ellos se encuentran el tipo reducido en determinados impuestos relacionados con la compra de vivienda, la deducción por adquisición de vivienda habitual anterior a 2013, o la exención por reinversión cuando se vende una vivienda habitual para comprar otra.
También tiene impacto en la exención para mayores de 65 años que venden su vivienda habitual, una medida que puede evitar tributar por la ganancia obtenida en la operación.
