“Readmisión inmediata”: la justicia dice que un trabajador debe volver a su puesto después de que la empresa lo despidiera tras un accidente laboral
La sentencia señala que no se le realizó una valoración para adaptar su puesto ni se intentó reubicarlo
Un trabajador sufrió una caída en las instalaciones de la empresa y se lesionó en la muñeca. La empresa lo despidió por las limitaciones funcionales que presentaba a raíz del accidente y ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) le da la razón al demandante.
Esta sentencia, que recoge EFE, revoca la dictada por un juzgado que declaró que el despido era procedente y le daba a la empresa la opción de readmitirlo o pagarle una indemnización de 8.900 euros. Ahora el TSJRM explica que el demandante fue discriminado por sus limitaciones funcionales, lo que supone una vulneración de derechos fundamentales que solo puede ser reparada con la readmisión "inmediata".
Valoración objetiva
El tribunal señala que, a pesar de que en primera instancia se concluyó que no habían indicios objetivos de que el despido guardara relación con la situación clínica del trabajador, tampoco consta que la empresa realizara una valoración objetiva y efectiva para adaptar el puesto laboral o reubicarlo donde sí pudiera realizar sus funciones.
