Unos mensajes de Whatsapp hacen que una empleada del hogar se quede sin indemnización por despido
La sentencia de un tribunal señala que no hubo un despido como tal, si no un cese de la relación laboral por el desistimiento de la demandante
EFE
Un cruce de mensajes de Whatsapp entre una empleada del hogar y la mujer que le había contratado han servido para que se desestime la demanda por despido que la primera presentó.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha confirmado la sentencia de un juzgado de Cartagena que desestimó la demanda por despido presentada por una empleada del hogar, tal y como recoge EFE.
El texto recoge que no hubo un despido como tal, si no un cese de la relación laboral por el desistimiento de la demandante. Para probar esto se recogen una serie de mensajes entre ambas en las que la trabajadora cuándo entregaba las llaves "y recogía su dinero". Y añadió que la demandante envió a la otra parte un mensaje con una foto y un emoticono de cara sonriente.
- Se produce en Torrevieja la mayor catástrofe de la Comunidad Valenciana: simulacro de tsunami y terremoto
- Doce detenidos en Alicante y Valencia por usurpar la identidad de 5.000 personas para estafar 4,7 millones en apuestas
- Educación obliga a grabar con cámaras a los profesores que se formen a distancia para evitar trampas
- Anaximandro de Mileto, filósofo: 'La naturaleza busca siempre el equilibrio
- La primera piscifactoría de lecholas terrestre del mundo empieza a funcionar en Alicante
- Confirmado: Hacienda cambia la fecha de la declaración de la Renta en 2026
- La Generalitat advierte a la jueza de irregularidades en la adjudicación de nueve viviendas protegidas de Les Naus de Alicante
- La fortuna vuelve a Alicante: el primer premio de la Lotería Nacional se vende en Alcoy