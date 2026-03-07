Unos mensajes de Whatsapp hacen que una empleada del hogar se quede sin indemnización por despido

Un cruce de mensajes de Whatsapp entre una empleada del hogar y la mujer que le había contratado han servido para que se desestime la demanda por despido que la primera presentó.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha confirmado la sentencia de un juzgado de Cartagena que desestimó la demanda por despido presentada por una empleada del hogar, tal y como recoge EFE.

El texto recoge que no hubo un despido como tal, si no un cese de la relación laboral por el desistimiento de la demandante. Para probar esto se recogen una serie de mensajes entre ambas en las que la trabajadora cuándo entregaba las llaves "y recogía su dinero". Y añadió que la demandante envió a la otra parte un mensaje con una foto y un emoticono de cara sonriente.