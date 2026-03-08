Aida Casanova, abogada: “El permiso por hospitalización no tiene que empezar el día del ingreso”

El permiso laboral por hospitalización de un familiar es uno de los derechos que más dudas genera entre los trabajadores. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha aclarado varias de estas cuestiones.

Según explica la abogada Aida Casanova, especializada en Derecho de Familia, Penal y Civil, el alto tribunal ha confirmado que este permiso no tiene que comenzar obligatoriamente el día en que el familiar entra en el hospital.

Una sentencia reciente que aclara la duda

El Tribunal Supremo ha abordado esta cuestión en una sentencia de la Sala de lo Social, Sección 1ª, dictada el 5 de febrero de 2025. La resolución analiza cómo debe aplicarse el permiso laboral de cinco días que recoge la normativa cuando un familiar es hospitalizado o necesita reposo domiciliario tras una intervención médica.

Según explica Aida Casanova, muchas empresas interpretaban que este permiso debía iniciarse automáticamente el mismo día del ingreso hospitalario. Sin embargo, el Supremo ha aclarado que esa interpretación no es obligatoria, el permiso puede disfrutarse con mayor flexibilidad siempre que continúen existiendo los motivos que justifican su uso.

El trabajador puede decidir cuándo usar el permiso

Uno de los puntos más relevantes de la sentencia es que reconoce que el trabajador tiene margen para elegir cuándo comenzar el permiso. Esto significa que los cinco días no tienen por qué coincidir necesariamente con el inicio de la hospitalización. Si la situación familiar lo requiere, el trabajador puede utilizarlos más adelante, es muy útil en casos en los que la hospitalización o el proceso de recuperación se prolongan durante varios días o semanas.

En estas situaciones, el permiso puede emplearse en el momento en que realmente sea necesario para atender al familiar.

Un detective en el green: cuando vigilar una baja médica sale caro / Notebooklm

El Tribunal Supremo explica que el objetivo de este permiso es permitir que los trabajadores puedan atender a familiares que atraviesan una situación médica complicada. Por ese motivo, limitar el inicio del permiso al día exacto del ingreso podría reducir su utilidad. Por ejemplo, puede ocurrir que durante los primeros días el familiar esté atendido en el hospital y que la ayuda sea más necesaria después, cuando regresa a casa y necesita reposo domiciliario.

La posibilidad de elegir cuándo utilizar el permiso permite adaptar esos días a las necesidades reales de cuidado.

Un detalle importante: son días laborables

Otra cuestión que suele generar dudas tiene que ver con la duración del permiso. Tal y como recuerda la abogada Casanova, la normativa establece que son cinco días laborables y no días naturales.

Esto significa que en el cómputo solo se tienen en cuenta los días en los que el trabajador debía acudir a su puesto de trabajo, y no los fines de semana o festivos si no forman parte de su jornada laboral.

Noticias relacionadas

Este matiz puede cambiar de forma significativa el tiempo real de descanso del que dispone el trabajador.