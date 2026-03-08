Dani Carvajal, futbolista del Real Madrid, sobre sus inversiones: "Ganas mucho dinero en poco tiempo"

Dani Carvajal, futbolista de 34 años del Real Madrid, es uno de los jugadores más destacados tanto del club como de la selección española. Más allá de los goles y las asistencias, el lateral ha sabido compaginar su carrera deportiva con una gestión empresarial muy cuidadosa, apostando por diversificar sus ingresos y asegurar su futuro financiero.

"Salen muchas noticias de que deportistas profesionales tanto en el fútbol como en baloncesto en cinco o diez años están arruinados. Por eso es muy importante saber gestionar el dinero que se gana porque al final somos jóvenes, ganas mucho dinero en poco tiempo y hay que saber administrarlo", declaraba Carvajal en una entrevista reciente.

El centro de sus inversiones inmobiliarias es la sociedad Danpama 92 Inversiones SL, constituida en enero de 2017, dedicada a la compraventa de bienes inmuebles por cuenta propia.

Según datos del Registro Mercantil, en 2023 contaba con un activo de 22 millones de euros. La empresa ha realizado varias ampliaciones de capital: 2,2 millones en marzo de 2024 y 670.000 euros en febrero de 2025, lo que refleja el crecimiento constante de su cartera de inversiones.

Parte de estas propiedades se gestionan en colaboración con Pasagar 92 SL, sociedad de su amigo y también futbolista Pablo Sarabia. Además, Carvajal y Sarabia crearon en mayo de 2024 la consultora Blossom Home Design, especializada en estrategia y análisis de inversiones inmobiliarias.

Blossom Home Design se centra en el mercado de viviendas de lujo en España, ofreciendo servicios desde la ejecución de obra nueva hasta reformas y decoración de interiores, en zonas como La Moraleja o Sotogrande.

El futbolista también administra Trilanda 92 Inversiones junto a su cuñada Melanie Cañizares, hermana gemela de su esposa, desde abril de 2023. Esta sociedad maneja un activo de 15 millones de euros y facturó cerca de 600.000 euros en el último ejercicio, consolidando así otra vía de ingresos estable para el futbolista.

Además de inmuebles, el lateral participa en la start-up Toteemi, dedicada a optimizar el entrenamiento deportivo mediante inteligencia artificial y análisis de datos.