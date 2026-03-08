Laura Lobo, abogada experta en herencias, revela las tres dudas más comunes al hacer el testamento que todo el mundo se plantea

Pensar en hacer el testamento suele despertar muchas dudas y complicar el procedimiento. ¿Y si luego cambio de opinión? ¿Y si no tengo claro a quién dejar mis bienes? ¿Y si mi decisión provoca problemas entre mis hijos? Estas preguntas hacen que muchas personas pospongan durante años un trámite que, en realidad, es más fácil de lo que parece.

La abogada Laura Lobo ha explicado cuáles son las tres dudas más frecuentes al hacer testamento y por qué entenderlas puede ayudar a tomar esta decisión con más tranquilidad.

El arrepetimiento al hacer el testamento

Muchas personas creen que hacer el testamento se trata de una decisión definitiva que no podrá cambiarse más adelante. Pero no es así. Tal y como explica la abogada, el testamento se puede modificar en cualquier momento. Es decir, es una decisión que se toma hoy, pero que puede cambiar mañana si cambian las circunstancias.

Esto ocurre con más frecuencia de lo que parece. Las relaciones familiares evolucionan, pueden nacer nuevos miembros en la familia, cambiar la situación económica o simplemente variar la voluntad de la persona. En esos casos, basta con acudir de nuevo al notario y hacer un nuevo testamento. El último documento firmado será siempre el que tenga validez.

La duda que paraliza a muchas personas: no saber cómo repartir los bienes

Otro de los grandes motivos por los que muchas personas no hacen testamento es porque no tienen claro cómo repartir su patrimonio.

Algunas personas dudan si dejarlo todo a una sola persona o repartirlo entre varios herederos. Otras no saben cuál es la forma más justa de distribuir los bienes entre sus hijos.

¿Herederos de cuatro patas? Conoce los derechos legales de tu mascota / Eva Abril

Según explica la abogada, esta situación es completamente normal. De hecho, muchas personas necesitan tiempo para pensar cómo quieren organizar su herencia. La decisión no siempre es sencilla, porque en muchos casos se intenta encontrar un equilibrio entre los distintos miembros de la familia. Por eso, reflexionar con calma antes de tomar la decisión suele ser uno de los pasos más importantes.

El miedo que más preocupa

Si hay una preocupación que aparece una y otra vez al hablar de testamentos es el miedo a que la decisión provoque discusiones entre los herederos.

Muchas personas se preguntan si sus hijos o familiares podrían enfadarse por cómo se repartan los bienes. Según Lobo, es cierto que el testamento puede generar diferentes reacciones. Sin embargo, también recuerda que esta decisión debe tomarse desde la tranquilidad y no desde el miedo a posibles conflictos futuros.

Además, el derecho sucesorio contempla diferentes cláusulas testamentarias que pueden ayudar a prevenir problemas. Estas cláusulas permiten establecer condiciones para evitar comportamientos que obstaculicen la herencia o que puedan perjudicar al resto de herederos.

Un trámite más sencillo de lo que muchos creen

A pesar de las dudas y temores que suelen rodear a este proceso, hacer testamento es un trámite más habitual y flexible de lo que muchas personas imaginan. La posibilidad de modificarlo en cualquier momento, reflexionar con calma sobre el reparto de los bienes y utilizar cláusulas que ayuden a evitar conflictos familiares forman parte de las herramientas que existen para organizar la herencia de forma clara.