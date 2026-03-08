El SEPE resuelve las dudas clave sobre el subsidio para mayores de 52 años

El subsidio para mayores de 52 años es una de las ayudas más importantes para quienes se quedan sin empleo en la recta final de su vida laboral. Sin embargo, muchas personas siguen teniendo dudas sobre cómo solicitarlo, cuándo hacerlo o qué ocurre con los periodos cotizados.

El asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, Fernando Maján, ha respondido a algunas de las preguntas más habituales en Telemadrid el programa Madrid Trabaja.

Cómo solicitar el subsidio en el SEPE

Una de las preguntas más repetidas tiene que ver con la forma de presentar la solicitud. Algunos solicitantes prefieren acudir directamente a una oficina del SEPE con el formulario ya rellenado para entregarlo.

Según explica Maján, esta opción es totalmente válida. El ciudadano puede acudir a una oficina del SEPE con la solicitud cumplimentada para que sea registrada. El documento se escanea y se devuelve al interesado con una copia sellada que sirve como justificante de que la solicitud ha sido presentada. Para realizar este trámite de forma presencial es imprescindible pedir cita previa.

No obstante, el asesor recuerda que también existen otras vías para presentar la solicitud sin necesidad de acudir a una oficina. Una de ellas es la sede electrónica del SEPE, donde el trámite puede realizarse con certificado digital, DNI electrónico o sistema Cl@ve.

EFE

También existe la opción de la presolicitud online, pensada para quienes no disponen de identificación digital. En estos casos, el organismo puede ponerse en contacto con el solicitante para completar la documentación necesaria.

Otra alternativa es utilizar el registro electrónico común, donde se pueden adjuntar documentos y remitirlos directamente al SEPE para su tramitación.

Qué ocurre con los periodos cotizados

Algunas personas creen que pueden elegir qué periodos cotizados utilizar para cobrar una prestación y guardar otros para el futuro. Maján explica que el sistema no funciona de esa manera. Cuando una persona solicita una prestación por desempleo, el SEPE analiza todo el periodo cotizado disponible, generalmente dentro de los últimos seis años o desde la última prestación reconocida.

Esto significa que el trabajador no puede escoger qué cotizaciones utilizar y cuáles reservar. El organismo calcula automáticamente la duración de la prestación en función del total de cotizaciones acumuladas.

Existe, sin embargo, una situación distinta. Si una persona comienza a cobrar una prestación y posteriormente vuelve a trabajar, las cotizaciones que genere en ese nuevo empleo sí podrán utilizarse más adelante para una futura prestación si vuelve a quedarse sin trabajo.

Este es el plazo para pedir el subsidio tras el paro

Otra de las consultas más habituales se refiere al momento en el que se puede solicitar el subsidio para mayores de 52 años una vez que se agota la prestación contributiva.

Según explica el asesor del SEPE, cuando termina el cobro del paro el trabajador dispone de 15 días hábiles para solicitar el subsidio. Por ejemplo, si la prestación finaliza en marzo de 2026, el interesado deberá comprobar el día exacto en el que termina y, a partir de ese momento, contará con ese plazo para presentar la solicitud. Si cumple todos los requisitos exigidos, el SEPE puede reconocer el subsidio para mayores de 52 años, que se mantiene hasta la edad ordinaria de jubilación.

Cambios que todavía generan confusión

En torno a esta ayuda todavía existe cierta confusión entre los ciudadanos. Durante años existió el subsidio para mayores de 55 años, pero el sistema cambió y actualmente el requisito de edad se sitúa en 52 años.

También se eliminó uno de los requisitos que más dudas generaba: el llamado mes de espera. Antes era necesario permanecer inscrito como demandante de empleo durante un mes antes de poder solicitar el subsidio.

Tras la reforma aplicada en noviembre de 2024, ese requisito desapareció. Ahora, cuando se agota la prestación contributiva, el trabajador puede iniciar la solicitud dentro del plazo establecido.

El subsidio para mayores de 52 años continúa siendo una de las herramientas más relevantes del sistema de protección por desempleo, especialmente para quienes se encuentran en la última etapa de su carrera profesional y buscan mantener ingresos mientras continúan en el mercado laboral.