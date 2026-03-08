El SEPE no concederá el subsidio por desempleo a autónomos con carreras laborales extensas

El Servicio Público de Empleo Estatal ha confirmado que los trabajadores autónomos no podrán recibir el subsidio para mayores de 52 años, a pesar de contar con carreras laborales extensas. Básicamente, según se establece en el artículo 280 de la Ley General de la Seguridad Social, para acceder a la prestación es necesario presentar, como mínimo, seis años cotizados por contingencia de desempleo.

El cese de actividad en autónomos no se reconoce como desempleo

Debemos tener claro que el desempleo solo cotiza en trabajos por cuenta ajena del Régimen General, Sistema Especia Agrario, Régimen del Mar, y otros contratos de formación, etc. Por ello, aquellas personas que solo hayan trabajado como autónomos no podrán acceder al subsidio para desempleados mayores de 52 años, ya que poseen su propio régimen específico de "cese de actividad".

De esta forma, aunque un trabajador demuestre haber estado de alta como autónomo durante varios años, el sistema no aplicaría el mismo trato que con el resto de trabajadores. Como resultado de ello, el autónomo no habría cotizado por desempleo y, por tanto, no podría solicitar el subsidio.Requisitos del subsidio para mayores de 52 años

El subsidio para mayores de 52 años se trata de una prestación fija que corresponde al 80% del IPREM (480 euros), además de que se puede recibir hasta la edad ordinaria de jubilación. Uno de las mayores ventajas de esta prestación es que mientras se cobra, la cotización no se detiene, sino que la Seguridad Social cotiza por ti el 125% de la base mínima de cotización.

Ahora bien, para acceder al subsidio por desempleo es necesario cumplir una serie de condiciones que establece el SEPE:

Edad : El usuario debe tener 52 años o más en el momento de la solicitud, o al cumplir los requisitos para acceder a la prestación

: El usuario debe tener en el momento de la solicitud, o al cumplir los requisitos para acceder a la prestación Situación de desempleo : Es necesario demostrar que se encuentra desempleado, inscrito como demandante de empleo y mantener el compromiso de actividad

: Es necesario demostrar que se encuentra desempleado, inscrito como demandante de empleo y mantener el compromiso de actividad Agotamiento de prestaciones : Se debe haber agotado una prestación contributiva o un subsidio por desempleo , o al menos no tener derecho a ellos

: Se debe , o al menos no tener derecho a ellos Cotización de 15 años : El solicitante deberá presentar, como mínimo, 15 años cotizados a la Seguridad Social . Además, al menos dos años deben encontrarse en los últimos 15 años de trabajo

: El solicitante deberá presentar, como mínimo, . Además, al menos dos años deben encontrarse en los últimos 15 años de trabajo Cotización por desempleo : Se necesita haber cotizado por desempleo al menos seis años durante la vida laboral

: Se necesita durante la vida laboral Nivel de rentas limitado : Para solicitar el subsidio, tus rentas propias no deben superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir, no podrán sobrepasar los 916 euros mensuales

: Para solicitar el subsidio, tus rentas propias (SMI), es decir, no podrán sobrepasar los 916 euros mensuales Requisitos de jubilación: Por último, será necesario cumplir todos los requisitos exigidos para recibir la prestación contributiva de jubilación, excepto el requisito de edad

A nivel general, esta prestación se plantea como una ayuda para garantizar ingresos a personas con dificultades económicas. Por ello, es de suma importancia demostrar una situación de escasez financiera que perjudica el sostenimiento del hogar, para así poder beneficiarse del subsidio de 916 euros al mes.