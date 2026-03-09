Divorcios que empiezan o acaban como el rosario de la aurora: la abogada Laura Lobo tiene las claves para evitarlos

Se trata de una de las decisiones más complicadas que pueden presentarse. Y es que, aunque sea de mutuo acuerdo, un divorcio puede convertirse en un infierno si no se tienen en cuenta consejos como los que propone Laura Lobo, abogada experta en familia y herencias. Y es que, si la cosa ha acabado como el rosario de la aurora, lo suyo es que te asesores bien desde el primer momento... pero, si os lleváis bien, mejor evitar que todo acabe de la misma forma desastrosa en el futuro.

De acuerdo a contencioso

La letrada Laura Lobo lo tiene claro: "Antes de acordar nada con tu pareja, asesórate". Según la experta, es frecuente que las parejas lleguen a acuerdos verbales en el momento en el que deciden separarse y, antes de hablar con un abogado, ya han tomado decisiones antes de conocer los derechos que tienen o a los que pueden optar. "Cuando uno de ellos se entera de que tiene más derechos o que puede optar a más derechos, ya no quiere el acuerdo previo, quiere optar por esos derechos. Sin embargo, la otra parte siempre se va a reafirmar en que ya han acordado algo y que eso se tiene que cumplir", señala Lobo. Partiendo de esta base, el mutuo acuerdo se complica y divorcios que parecían sencillos acaban en un procedimiento contencioso.

"Un acuerdo verbal no tiene ningún valor"

La abogada explica cómo los acuerdos solamente de palabra son muy comunes cuando se rompe pero la pareja se lleva bien: "el objetivo es evitar abogados, procuradores, juicios...". No obstante, aunque estos acuerdos funcionen con el tiempo, pasados los meses u años las preferencias de una u otra parte pueden cambiar y quizá no se sientan plenamente satisfechos con el acuerdo verbal acordado. "¿Qué es lo que ocurre? Que un acuerdo verbal en familia no tiene ningún valor. Es necesario que lo ratifique un juez para que se pueda ejecutar, por lo que habrá que ocurrir un procedimiento desde el inicio, perdiendo todas las pensiones de alimentos u otra clase de derechos que no se hayan cumplido durante todo el tiempo". En este sentido, Lobo insiste en que los acuerdos en familia se hagan siempre por escrito y ratificados ante el juez.

Modificaciones casi imposibles

"Muchos clientes llegan al despacho con un convenio que acordaron de mutuo acuerdo diciendo que lo quieren modificar", recuerda Lobo. La abogada recalca que sí, es cierto que los convenios o sentencias se pueden cambiar solicitando una modificación de medidas, pero "ahora bien, esa modificación de medidas no se tiene que solicitar porque una de las partes quiera cambiar. Es necesario probar un cambio de circunstancias que justifiquen ese cambio. No es tan fácil cambiar una sentencia o cambiar un convenio, por lo que si no estás de acuerdo en algo es mejor discutirlo y llegar a pelearlo en el momento actual, no firmar cualquier cosa", recalca.

Así que, si hay algo que te "mosquea" y no te convence del todo en tu acuerdo de divorcio, es mejor que lo soluciones en el presente para no tener un dolor de cabeza mucho más grande en el futuro.