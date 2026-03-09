Confirmado por Hacienda: los autónomos que duermen fuera podrán deducirse más de 1.000 euros en la declaración de la Renta

La declaración de la Renta es uno de los momentos fiscales más relevantes del año para los trabajadores por cuenta propia. A diferencia de los asalariados, los autónomos deben revisar con mayor detalle todos los ingresos y gastos relacionados con su actividad profesional, ya que de ello depende en gran parte el resultado final del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

En este contexto, cada campaña de la Renta despierta especial interés entre los profesionales autónomos, que buscan identificar qué gastos pueden incluir en su declaración para ajustar su tributación. El sistema fiscal permite aplicar determinadas deducciones siempre que estén vinculadas directamente con la actividad económica y puedan justificarse correctamente.

Dormir fuera por trabajo

Uno de los gastos que más interés genera entre los trabajadores por cuenta propia es el de las dietas y los gastos de manutención cuando deben desplazarse por motivos profesionales. La Agencia Tributaria recoge esta posibilidad en su portal dentro del apartado denominado “Asignaciones para gastos de manutención y estancia”, incluido en la sección de dietas y gastos de viaje. Esta deducción permite que el autónomo reduzca su base imponible cuando se ve obligado a comer o dormir fuera de casa mientras desarrolla su actividad.

Hasta 53,34 euros al día

Según los criterios establecidos por Hacienda, el límite máximo deducible cuando el profesional debe pernoctar en un municipio distinto al de su residencia habitual es de 53,34 euros al día dentro de España. En el caso de desplazamientos al extranjero, el importe máximo permitido asciende a 91,35 euros diarios. Si se aplican estos límites durante varios desplazamientos laborales, la deducción total puede superar los 1.000 euros al año.

Solo comidas

La normativa distingue también entre los desplazamientos en los que el trabajador pasa la noche fuera y aquellos en los que regresa a su domicilio el mismo día. Cuando no hay pernocta, el límite de la deducción se reduce a 26,67 euros diarios en España y 48,08 euros al día en el extranjero. Es importante tener en cuenta que estas cifras no representan un importe fijo que Hacienda abone automáticamente, sino el máximo que puede incluirse como gasto deducible.

Condiciones

Además, la Agencia Tributaria exige una serie de condiciones para que estos gastos sean aceptados en la declaración. En primer lugar, deben corresponder al propio contribuyente y estar directamente relacionados con el desarrollo de su actividad económica. También deben realizarse en restaurantes, hoteles u otros establecimientos de hostelería, y el pago debe haberse efectuado mediante medios electrónicos, como tarjeta o transferencia.

Facturas

Otro aspecto clave es la justificación documental. Aunque la norma menciona expresamente la obligación de utilizar pagos electrónicos, en la práctica también resulta fundamental conservar los tickets o facturas que acrediten el consumo. Asimismo, conviene guardar cualquier documentación que permita demostrar que el desplazamiento estaba vinculado al trabajo, como la fecha del viaje, el lugar en el que se produjo o el cliente o servicio que motivó la salida profesional.

En cualquier caso, los autónomos deben recordar que continúan obligados a presentar la declaración de la Renta aunque sus ingresos sean bajos. Desde la reforma introducida por el Real Decreto-ley 13/2022, todas las personas que hayan estado dadas de alta como autónomas en algún momento del ejercicio fiscal deben presentar el IRPF, independientemente de la cuantía obtenida. Por ello, revisar correctamente todos los gastos deducibles puede resultar fundamental para ajustar el resultado final de la declaración y evitar pagar más impuestos de los necesarios.