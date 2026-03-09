"Electricista a los 25: casa comprada; médico a los 25: estudiando"
Un debate viral en redes reabre la comparación entre la formación profesional y las carreras universitarias largas, especialmente en términos de ingresos y tiempo de incorporación al mercado laboral.
Durante años, el mensaje que muchas familias han repetido a sus hijos ha sido claro: estudia una carrera universitaria para tener un buen futuro. Sin embargo, un debate viral en redes sociales ha vuelto a poner sobre la mesa una comparación cada vez más frecuente entre profesiones técnicas como la electricidad y carreras tradicionales como Medicina.
El tuitero conocido en redes como Ingeniero Rata resumía la cuestión en un hilo que ha generado miles de reacciones: "Mi madre me decía: ‘Hijo, tienes que ser médico’. Vamos a ver los números".
Según su análisis, la diferencia empieza por el tiempo de formación.
Para convertirse en electricista, basta con cursar un grado de Formación Profesional de unos dos años. Una vez terminada la formación, muchos profesionales comienzan trabajando por cuenta ajena con salarios cercanos a 1.600 euros mensuales, aunque con experiencia y especialización los ingresos pueden subir con facilidad hasta entre 3.000 y 6.000 euros al mes, especialmente si se trabaja como autónomo o con negocio propio.
En cambio, el camino para ser médico es considerablemente más largo. La carrera universitaria dura seis años, a los que hay que sumar cuatro o cinco años de residencia (MIR) para poder ejercer como especialista. Durante ese periodo, los médicos residentes suelen cobrar alrededor de 1.300 euros mensuales, con jornadas que a menudo superan las 48 o incluso 72 horas semanales debido a guardias y turnos.
Por eso la comparación que plantea el hilo resulta tan llamativa: un electricista puede llevar varios años trabajando y generando ingresos estables antes de los 25, mientras que un médico suele encontrarse todavía en pleno proceso de formación.
"El electricista a los 25 puede tener ya su casa comprada; el médico a los 25 sigue estudiando", resume el autor del hilo.
El debate, sin embargo, no se limita solo al dinero. Muchos usuarios recuerdan que la medicina ofrece estabilidad laboral, reconocimiento social y salarios altos a largo plazo, mientras que los oficios técnicos dependen más del mercado y de la capacidad de generar clientes.
Lo que sí parece claro es que el mercado laboral actual está cambiando algunas percepciones tradicionales. En muchos sectores, la Formación Profesional vive un momento de fuerte demanda, con empresas que buscan técnicos cualificados y oficios que durante años estuvieron infravalorados.
La cuestión que plantea el debate no es necesariamente qué profesión es mejor, sino si la idea de que el éxito pasa únicamente por la universidad sigue teniendo sentido en un mercado laboral cada vez más diverso.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Generalitat impulsa la demolición del chalé ilegal de Cabezo Mortero en el corazón de Sierra de Escalona de San Miguel de Salinas
- Absueltos siete acusados de tráfico de drogas al declarar ilegal el registro de una nave en San Vicente donde había marihuana
- En Les Naus no se han hecho viviendas públicas sino viviendas en suelo público
- La posidonia de Santa Pola se convertirá en ingrediente para el sector cosmético
- Personas vinculadas al promotor de la cooperativa se repartieron la mitad de los áticos protegidos de Les Naus en Alicante
- Muere un conductor tras caer de una moto y ser arrollado por varios vehículos en Alicante
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “La pensión de jubilación hay que solicitarla, no se concede automáticamente”
- El retraso en la urbanización del macroproyecto de La Hoya en Torrevieja deja en el aire la construcción de 775 viviendas protegidas del Plan Vive