"Electricista a los 25: casa comprada; médico a los 25: estudiando"

Durante años, el mensaje que muchas familias han repetido a sus hijos ha sido claro: estudia una carrera universitaria para tener un buen futuro. Sin embargo, un debate viral en redes sociales ha vuelto a poner sobre la mesa una comparación cada vez más frecuente entre profesiones técnicas como la electricidad y carreras tradicionales como Medicina.

El tuitero conocido en redes como Ingeniero Rata resumía la cuestión en un hilo que ha generado miles de reacciones: "Mi madre me decía: ‘Hijo, tienes que ser médico’. Vamos a ver los números".

Según su análisis, la diferencia empieza por el tiempo de formación.

Para convertirse en electricista, basta con cursar un grado de Formación Profesional de unos dos años. Una vez terminada la formación, muchos profesionales comienzan trabajando por cuenta ajena con salarios cercanos a 1.600 euros mensuales, aunque con experiencia y especialización los ingresos pueden subir con facilidad hasta entre 3.000 y 6.000 euros al mes, especialmente si se trabaja como autónomo o con negocio propio.

En cambio, el camino para ser médico es considerablemente más largo. La carrera universitaria dura seis años, a los que hay que sumar cuatro o cinco años de residencia (MIR) para poder ejercer como especialista. Durante ese periodo, los médicos residentes suelen cobrar alrededor de 1.300 euros mensuales, con jornadas que a menudo superan las 48 o incluso 72 horas semanales debido a guardias y turnos.

Por eso la comparación que plantea el hilo resulta tan llamativa: un electricista puede llevar varios años trabajando y generando ingresos estables antes de los 25, mientras que un médico suele encontrarse todavía en pleno proceso de formación.

"El electricista a los 25 puede tener ya su casa comprada; el médico a los 25 sigue estudiando", resume el autor del hilo.

El debate, sin embargo, no se limita solo al dinero. Muchos usuarios recuerdan que la medicina ofrece estabilidad laboral, reconocimiento social y salarios altos a largo plazo, mientras que los oficios técnicos dependen más del mercado y de la capacidad de generar clientes.

Lo que sí parece claro es que el mercado laboral actual está cambiando algunas percepciones tradicionales. En muchos sectores, la Formación Profesional vive un momento de fuerte demanda, con empresas que buscan técnicos cualificados y oficios que durante años estuvieron infravalorados.

La cuestión que plantea el debate no es necesariamente qué profesión es mejor, sino si la idea de que el éxito pasa únicamente por la universidad sigue teniendo sentido en un mercado laboral cada vez más diverso.