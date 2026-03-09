Los técnicos de Hacienda aconsejan hacer la declaración de la Renta a quienes ganen menos de 20.000 euros: podrían recuperar dinero

La campaña de la declaración de la Renta es uno de los principales trámites fiscales del año para millones de contribuyentes en España. Cada ejercicio, los ciudadanos deben revisar sus ingresos, deducciones y retenciones para determinar si deben pagar impuestos adicionales o si, por el contrario, les corresponde una devolución por parte de la Agencia Tributaria. Este proceso resulta especialmente relevante para trabajadores con rentas bajas o medias, ya que pequeñas deducciones pueden tener un impacto significativo en el resultado final de la declaración. Por esta razón, los técnicos de Hacienda aconsejan revisar el borrador incluso si no existe obligación de declarar, ya que algunas deducciones pueden permitir recuperar parte de las retenciones.

¿Quién está obligado a hacer la Renta?

No todos los contribuyentes están obligados a presentar la declaración del IRPF. En general, los trabajadores que perciben sus ingresos de un solo pagador y no superan los 22.000 euros anuales pueden quedar exentos de realizar este trámite. En el caso de quienes tienen dos o más pagadores, el límite se sitúa en 15.876 euros al año, salvo que las cantidades percibidas del segundo y posteriores pagadores no superen en conjunto los 1.500 euros. Sin embargo, aunque una persona no esté obligada a declarar, en muchos casos puede resultar conveniente hacerlo para recuperar parte del dinero retenido durante el año.

La recomendación de Gestha

Precisamente en este punto pone el foco el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). La organización recomienda a los trabajadores cuyos ingresos anuales se sitúan entre 15.876 y 20.000 euros brutos que presenten la declaración de la Renta, incluso si la normativa no les obliga. Según sus cálculos, en ese tramo salarial muchos contribuyentes podrían beneficiarse de nuevas deducciones fiscales que permitirían reducir su carga tributaria o recuperar retenciones practicadas en la nómina.

Los técnicos de Hacienda estiman que cerca de 2,97 millones de contribuyentes podrían obtener una ventaja económica si deciden presentar la declaración durante la próxima campaña. El motivo principal es la introducción de un ajuste fiscal ligado a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se ha fijado en 1.221 euros al mes en 14 pagas. Esta actualización ha obligado a adaptar el sistema de deducciones para evitar que quienes perciben salarios bajos tengan que tributar por el incremento del sueldo mínimo.

Hoja para presentar la declaración de la Renta. / INFORMACIÓN

La deducción asociada al SMI permite que quienes ingresan hasta 17.094 euros al año, equivalente al salario mínimo anual, queden exentos de pagar IRPF. A partir de esa cifra, la ventaja fiscal se va reduciendo progresivamente hasta desaparecer cuando los ingresos alcanzan los 20.000 euros. Aunque el beneficio disminuye a medida que aumentan los ingresos dentro de ese intervalo, todavía puede suponer un alivio fiscal para muchos trabajadores que se encuentran en ese tramo salarial.

Casi 600 euros

Según los cálculos difundidos por Gestha, esta deducción puede alcanzar casi 600 euros, concretamente alrededor de 592,68 euros, en determinados casos. Por ello, los técnicos insisten en que quienes se sitúan en ese rango de ingresos deberían revisar su borrador de la Renta antes de descartarlo. En algunos casos, presentar la declaración puede convertir un trámite que parecía innecesario en una oportunidad para recuperar parte de las retenciones aplicadas durante el año.

Noticias relacionadas

Además, Gestha recuerda que el hecho de no estar obligado a declarar no significa necesariamente que no exista derecho a devolución. Muchos contribuyentes con salarios ajustados han soportado retenciones en sus nóminas que pueden resultar superiores a la cuota final que les correspondería pagar tras aplicar las deducciones disponibles. Presentar la declaración permite ajustar ese cálculo y recuperar la diferencia si corresponde.