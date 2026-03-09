¿Puedes dejar tu herencia solo a quien te cuide? La abogada Laura Lobo responde

Las herencias suelen ser uno de los asuntos más delicados dentro del ámbito familiar. Cuando una persona decide hacer testamento busca organizar el reparto de su patrimonio y evitar conflictos entre los herederos en el futuro. En España, el testamento permite expresar la voluntad del testador sobre cómo deben distribuirse sus bienes, siempre dentro de los límites que marca la ley.

Sin embargo, más allá del simple reparto del patrimonio, muchas personas quieren introducir condiciones en su testamento. En especial, cuando se acercan a la vejez, surge una preocupación cada vez más frecuente: quién se hará cargo de sus cuidados cuando ya no puedan valerse por sí mismos. Esta inquietud ha llevado a algunos ciudadanos a plantearse si es posible vincular la herencia a que un familiar o heredero se encargue de atenderles en sus últimos años.

La abogada Laura Lobo, especializada en derecho familiar, explica que muchas personas sienten una creciente preocupación por su futuro y por quién se ocupará de ellas cuando necesiten ayuda. En ese contexto, algunos se plantean la posibilidad de condicionar la herencia a que alguien asuma ese papel.

¿Puedo exigir que me cuiden para recibir mi herencia?

Testamentos condicionados

Según la especialista, la legislación española sí permite introducir este tipo de condiciones en un testamento. “La realidad es que sí, se pueden hacer testamentos condicionados. Se pueden imponer ciertas condiciones a los herederos y una de esas condiciones es exigir que nos cuiden”, afirma. Esto significa que el testador puede establecer determinadas obligaciones que el heredero deberá cumplir para poder recibir la herencia.

No obstante, Laura Lobo advierte de que este tipo de cláusulas deben redactarse con mucha precisión para evitar problemas posteriores. “Hay que tener cuidado porque esas condiciones no pueden ser ni contrarias a la ley ni imposibles de cumplir”, explica.

Uno de los mayores riesgos de este tipo de disposiciones es que se redacten de forma demasiado genérica. Según la abogada, esto puede generar conflictos entre los herederos o incluso acabar en los tribunales. “Una cláusula genérica que simplemente exija cuidados puede suponer un problema de interpretación futura y que ese testamento termine en un juicio”, advierte.Por ese motivo, la experta insiste en la importancia de que el testamento sea personalizado y esté bien asesorado jurídicamente. Además, considera fundamental que el profesional que asesora al testador formule las preguntas adecuadas para definir claramente qué tipo de cuidados se esperan y en qué circunstancias.