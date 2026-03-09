¿Puedes dejar tu herencia solo a quien te cuide? La abogada Laura Lobo responde
Cada vez más personas quieren condicionar su herencia a que alguien les cuide en la vejez, pero los expertos advierten de que estas cláusulas deben redactarse con mucho cuidado
Las herencias suelen ser uno de los asuntos más delicados dentro del ámbito familiar. Cuando una persona decide hacer testamento busca organizar el reparto de su patrimonio y evitar conflictos entre los herederos en el futuro. En España, el testamento permite expresar la voluntad del testador sobre cómo deben distribuirse sus bienes, siempre dentro de los límites que marca la ley.
Sin embargo, más allá del simple reparto del patrimonio, muchas personas quieren introducir condiciones en su testamento. En especial, cuando se acercan a la vejez, surge una preocupación cada vez más frecuente: quién se hará cargo de sus cuidados cuando ya no puedan valerse por sí mismos. Esta inquietud ha llevado a algunos ciudadanos a plantearse si es posible vincular la herencia a que un familiar o heredero se encargue de atenderles en sus últimos años.
La abogada Laura Lobo, especializada en derecho familiar, explica que muchas personas sienten una creciente preocupación por su futuro y por quién se ocupará de ellas cuando necesiten ayuda. En ese contexto, algunos se plantean la posibilidad de condicionar la herencia a que alguien asuma ese papel.
Testamentos condicionados
Según la especialista, la legislación española sí permite introducir este tipo de condiciones en un testamento. “La realidad es que sí, se pueden hacer testamentos condicionados. Se pueden imponer ciertas condiciones a los herederos y una de esas condiciones es exigir que nos cuiden”, afirma. Esto significa que el testador puede establecer determinadas obligaciones que el heredero deberá cumplir para poder recibir la herencia.
No obstante, Laura Lobo advierte de que este tipo de cláusulas deben redactarse con mucha precisión para evitar problemas posteriores. “Hay que tener cuidado porque esas condiciones no pueden ser ni contrarias a la ley ni imposibles de cumplir”, explica.
Uno de los mayores riesgos de este tipo de disposiciones es que se redacten de forma demasiado genérica. Según la abogada, esto puede generar conflictos entre los herederos o incluso acabar en los tribunales. “Una cláusula genérica que simplemente exija cuidados puede suponer un problema de interpretación futura y que ese testamento termine en un juicio”, advierte.Por ese motivo, la experta insiste en la importancia de que el testamento sea personalizado y esté bien asesorado jurídicamente. Además, considera fundamental que el profesional que asesora al testador formule las preguntas adecuadas para definir claramente qué tipo de cuidados se esperan y en qué circunstancias.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Generalitat impulsa la demolición del chalé ilegal de Cabezo Mortero en el corazón de Sierra de Escalona de San Miguel de Salinas
- Absueltos siete acusados de tráfico de drogas al declarar ilegal el registro de una nave en San Vicente donde había marihuana
- En Les Naus no se han hecho viviendas públicas sino viviendas en suelo público
- La posidonia de Santa Pola se convertirá en ingrediente para el sector cosmético
- Personas vinculadas al promotor de la cooperativa se repartieron la mitad de los áticos protegidos de Les Naus en Alicante
- Muere un conductor tras caer de una moto y ser arrollado por varios vehículos en Alicante
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “La pensión de jubilación hay que solicitarla, no se concede automáticamente”
- El retraso en la urbanización del macroproyecto de La Hoya en Torrevieja deja en el aire la construcción de 775 viviendas protegidas del Plan Vive