Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viviendas suelo públicoComisiones de investigaciónEmpresas alicantinas guerraPrecio del petróleoEl tiempo en AlicantePuntos críticos climáticosRobot cirujano
instagramlinkedin

¿Puedes dejar tu herencia solo a quien te cuide? La abogada Laura Lobo responde

Cada vez más personas quieren condicionar su herencia a que alguien les cuide en la vejez, pero los expertos advierten de que estas cláusulas deben redactarse con mucho cuidado

¿Puedo exigir que me cuiden para recibir mi herencia? La abogada Laura Lobo aclara si se puede incluir en un testamento

¿Puedo exigir que me cuiden para recibir mi herencia? La abogada Laura Lobo aclara si se puede incluir en un testamento

¿Estás pensando en escribir tu testamento?: esta es la mejor opción / Eva Abril

Patricia Páramo

Las herencias suelen ser uno de los asuntos más delicados dentro del ámbito familiar. Cuando una persona decide hacer testamento busca organizar el reparto de su patrimonio y evitar conflictos entre los herederos en el futuro. En España, el testamento permite expresar la voluntad del testador sobre cómo deben distribuirse sus bienes, siempre dentro de los límites que marca la ley.

Sin embargo, más allá del simple reparto del patrimonio, muchas personas quieren introducir condiciones en su testamento. En especial, cuando se acercan a la vejez, surge una preocupación cada vez más frecuente: quién se hará cargo de sus cuidados cuando ya no puedan valerse por sí mismos. Esta inquietud ha llevado a algunos ciudadanos a plantearse si es posible vincular la herencia a que un familiar o heredero se encargue de atenderles en sus últimos años.

La abogada Laura Lobo, especializada en derecho familiar, explica que muchas personas sienten una creciente preocupación por su futuro y por quién se ocupará de ellas cuando necesiten ayuda. En ese contexto, algunos se plantean la posibilidad de condicionar la herencia a que alguien asuma ese papel.

Carlos González y la teoría de la abuela: la crianza en manos de los abuelos

¿Puedo exigir que me cuiden para recibir mi herencia? La abogada Laura Lobo aclara si se puede incluir en un testamento / INFORMACIÓN

Testamentos condicionados

Según la especialista, la legislación española sí permite introducir este tipo de condiciones en un testamento. “La realidad es que sí, se pueden hacer testamentos condicionados. Se pueden imponer ciertas condiciones a los herederos y una de esas condiciones es exigir que nos cuiden”, afirma. Esto significa que el testador puede establecer determinadas obligaciones que el heredero deberá cumplir para poder recibir la herencia.

No obstante, Laura Lobo advierte de que este tipo de cláusulas deben redactarse con mucha precisión para evitar problemas posteriores. “Hay que tener cuidado porque esas condiciones no pueden ser ni contrarias a la ley ni imposibles de cumplir”, explica.

Noticias relacionadas

Uno de los mayores riesgos de este tipo de disposiciones es que se redacten de forma demasiado genérica. Según la abogada, esto puede generar conflictos entre los herederos o incluso acabar en los tribunales. “Una cláusula genérica que simplemente exija cuidados puede suponer un problema de interpretación futura y que ese testamento termine en un juicio”, advierte.Por ese motivo, la experta insiste en la importancia de que el testamento sea personalizado y esté bien asesorado jurídicamente. Además, considera fundamental que el profesional que asesora al testador formule las preguntas adecuadas para definir claramente qué tipo de cuidados se esperan y en qué circunstancias.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Generalitat impulsa la demolición del chalé ilegal de Cabezo Mortero en el corazón de Sierra de Escalona de San Miguel de Salinas
  2. Absueltos siete acusados de tráfico de drogas al declarar ilegal el registro de una nave en San Vicente donde había marihuana
  3. En Les Naus no se han hecho viviendas públicas sino viviendas en suelo público
  4. La posidonia de Santa Pola se convertirá en ingrediente para el sector cosmético
  5. Personas vinculadas al promotor de la cooperativa se repartieron la mitad de los áticos protegidos de Les Naus en Alicante
  6. Muere un conductor tras caer de una moto y ser arrollado por varios vehículos en Alicante
  7. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “La pensión de jubilación hay que solicitarla, no se concede automáticamente”
  8. El retraso en la urbanización del macroproyecto de La Hoya en Torrevieja deja en el aire la construcción de 775 viviendas protegidas del Plan Vive

¿Puedes dejar tu herencia solo a quien te cuide? La abogada Laura Lobo responde

¿Puedes dejar tu herencia solo a quien te cuide? La abogada Laura Lobo responde

El Lavatorio de Crevillent restaura su estandarte y nombra a dos cofrades de honor

El Lavatorio de Crevillent restaura su estandarte y nombra a dos cofrades de honor

Cox reconoce el talento de cinco "Mujeres sin límites"

Cox reconoce el talento de cinco "Mujeres sin límites"

Los vecinos del incendio de Miguel Hernández en Alicante acuden al Síndic tras 21 días en un hotel: “Psicológicamente es insufrible”

Marcha solidaria Pepe y Olivia para apoyar a familias afectadas por el cáncer infantil

Marcha solidaria Pepe y Olivia para apoyar a familias afectadas por el cáncer infantil

El Prendimiento de Orihuela entrega su guion al director de la Academia de la Guardia Civil

El Prendimiento de Orihuela entrega su guion al director de la Academia de la Guardia Civil
Tracking Pixel Contents