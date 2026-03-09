¿Puede tu jefe obligarte a recuperar horas si te manda a casa antes porque no hay trabajo?

“Nacho, vete antes y ya lo recuperas otro día”. Esta frase es habitual en algunos comercios o empresas cuando baja la actividad y no hay clientes. Sin embargo, el abogado laboralista Ignacio de la Calzada, conocido en redes sociales como “Un tío legal”, ha sido muy claro sobre esta práctica que muchas veces se impone por parte de algunos jefes a sus trabajadores en los días "flojos" de trabajo o clientela (si el empleo es cara al público).

Según explica el propio abogado, “en ocasiones tu empresa no tiene trabajo, por ejemplo una tienda, un comercio, y te dicen: oye mira, nos vamos hoy antes y ya mañana lo recuperas u otro día se quedan a bolsa de horas”.

Qué dice el Estatuto de los Trabajadores

De la Calzada recuerda que el artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores regula este tipo de situaciones. Según explica, “básicamente un empleador, es decir tu jefe, si no tiene trabajo por una causa imputable a él —y el no tener clientes es una causa imputable a la empresa y no a ti— no puede hacer que un empleado tenga que compensar esas horas”. En otras palabras, y como él mismo aclara: es totalmente ilegal que te obliguen a recuperar horas otro día si, durante una jornada, no había trabajo suficiente. Tu horario es el que es, y tu jefe también debe cumplirlo.

Así que no, si el trabajador se marcha antes porque la empresa decide cerrar antes o porque no hay actividad suficiente, no está obligado a devolver ese tiempo después.

Pero, ¿puede aceptarse si hay acuerdo?

De la Calzada matiza que la situación puede cambiar si existe un acuerdo voluntario entre ambas partes, y aquí es donde más tienes que echar el ojo si te encuentras en un contexto similar: “Cuando te dicen ‘oye vete antes y ya lo recuperas otro día’, si te interesa por algunas otras circunstancias o porque ese trato luego sirve para que otros días tú también te puedas ir antes y te interesa, bueno…”.

Pero subraya que legalmente el trabajador no tiene por qué aceptarlo. De hecho, de la Calzada aclarara que, en el caso de que la empresa lo plantee como una obligación, digas que “Legalmente le podrías decir que si no tienes trabajo y es imputable a ti, no imputable a mí, yo no tengo por qué recuperarlo”.

Sugiere, además, una fórmula clara para plantearlo a tu jefe a la hora de encarar un momento que puede ser difícil e incómodo: “yo me voy pero estas horas no te las voy a devolver. ¿Te parece bien? ¿Sí o no?”.