El mapa de empleo del SEPE que pocos conocen: cursos y ofertas de trabajo para jóvenes

Si tienes entre 16 y 29 años y estás buscando trabajo o un curso para seguir formándote, esta información te interesa. La Unión Europea cuenta con el programa Garantía Juvenil, que en nuestro país gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

El objetivo del programa es facilitar el acceso al mercado laboral de las personas jóvenes. Este sistema está pensado especialmente para quienes tienen dificultades para encontrar trabajo tras finalizar sus estudios o después de un periodo de desempleo. En concreto, el programa está dirigido a jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 que no estén trabajando ni participando en actividades de educación o formación en el momento de solicitar su inscripción, y estén empadronados en España.

A través de este sistema, las personas registradas pasan a formar parte del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, una base de datos que permite a las administraciones públicas, empresas y entidades colaboradoras ofrecer oportunidades de empleo, formación o prácticas.

Una vez inscritas, las personas jóvenes pueden acceder a distintas oportunidades, como cursos de formación, programas de prácticas, ofertas de empleo o ayudas para el autoempleo. Estas iniciativas se desarrollan en colaboración con comunidades autónomas, cámaras de comercio y otras entidades que participan en los programas financiados, en muchos casos, por el Fondo Social Europeo.

Mapa de Garantía Juvenil

A la hora de encontrar ofertas de trabajo dentro de Garantía Juvenil tenemos dos opciones. Por una parte, en el portal de trabajo general del SEPE, ‘Empléate’, si ponemos en el buscador ‘Garantía Juvenil’ nos saldrá un listado con las vacantes disponibles dentro de este programa.

La segunda opción es consultar la web del SEPE, entrar en el apartado de ‘Garantía Juvenil’ y acceder al buscador de ofertas y cursos. Ahí encontraremos un mapa de nuestro país por provincias. Si pinchamos en la que nos interesa nos saldrá un listado de ofertas de empleo y cursos que se pueden realizar en ese territorio.

Si pinchamos sobre la oferta nos redirigirá a la página del organismo que está ofertando ese trabajo o curso para obtener más información y, en la mayoría de los casos, inscribirnos.

Igualmente, dentro de esta misma página web se puede afinar la búsqueda poniendo una palabra clave y haciendo uso de los filtros de comunidad autónoma, provincia, fecha de inicio y de fin, estado (activas y finalizadas) y tipo (cursos-formación-educación, empleo, prácticas-becas-aprendizaje).