El Supremo lo aclara: esto es lo que pasa si se cae internet mientras teletrabajas

Cada vez más trabajadores desarrollan su jornada desde casa, pero el teletrabajo también plantea dudas prácticas. Una de las más habituales es qué ocurre si, en mitad de la jornada, se produce un corte de luz o una caída de internet que impide seguir trabajando.

El Tribunal Supremo ha aclarado esta cuestión en varias sentencias recientes: ese tiempo cuenta como trabajo efectivo y la empresa no puede obligar al empleado a recuperarlo ni descontarlo del salario.

El tiempo de desconexión cuenta como trabajo

El alto tribunal establece que cuando un empleado que trabaja desde casa sufre una incidencia técnica que le impide realizar sus tareas, como una avería de la red o un corte eléctrico, ese periodo debe considerarse tiempo de trabajo efectivo.

Según la doctrina del Supremo, el trabajador sigue estando a disposición de la empresa, aunque no pueda desarrollar su actividad por causas ajenas a su voluntad.

La resolución recuerda además que la normativa europea sobre trabajo define como tiempo laboral “todo período durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones”.

Por ello, el tribunal concluye que no existe una categoría intermedia entre tiempo de trabajo y descanso, por lo que estas interrupciones deben computarse dentro de la jornada.

No se puede obligar a recuperar el tiempo

El Supremo también deja claro que la empresa no puede exigir al trabajador que recupere el tiempo perdido por estas incidencias técnicas. La razón es sencilla: si el problema se produjera en la oficina, por ejemplo, una caída del sistema informático o un apagón, el coste lo asumiría la empresa.

Aplicar un criterio distinto al teletrabajo supondría tratar peor al trabajador que presta sus servicios a distancia. Por ello, el tribunal subraya que las condiciones del teletrabajo no pueden ser de peor condición que las del trabajo presencial.

Tampoco puede descontarse del salario

La jurisprudencia del Supremo también establece que estas incidencias no pueden traducirse en una reducción del sueldo.

El tribunal ya rechazó en una sentencia de septiembre de 2023 que las empresas descuenten del salario el tiempo en el que el trabajador no pudo desarrollar su actividad debido a cortes de luz o de internet.

El principio es el mismo: si un problema técnico ocurre en la empresa y no afecta al salario del personal presencial, tampoco puede afectar a quienes teletrabajan.

Eso sí: hay que poder demostrar la incidencia

El único requisito es que el trabajador pueda acreditar que el problema ha existido realmente.

Para ello, puede aportar documentación de la compañía eléctrica o del proveedor de internet que confirme la incidencia y su duración.

De esta forma, el tiempo en el que el empleado no pudo trabajar por causas técnicas quedará justificado como parte de su jornada laboral.