La abogada Aida Casanova lo explica: tirón de orejas del Supremo a muchas empresas por el permiso parental de 8 semanas

El permiso parental de ocho semanas se ha convertido en una de las medidas más utilizadas por muchos padres y madres para conciliar, pero también en una de las que más dudas ha generado en las empresas. Una de las más habituales tenía que ver con las vacaciones: ¿pueden las empresas descontar días de descanso si un trabajador utiliza este permiso?

La respuesta es no. Y lo ha aclarado el Tribunal Supremo.

PI STUDIO

El permiso parental sí genera vacaciones

La abogada especializada en familia y violencia de género Aida Casanova explica en un vídeo que el alto tribunal ha fijado criterio sobre esta cuestión. “El permiso parental de ocho semanas sí genera vacaciones y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo”, señala.

Hasta ahora, muchas empresas habían interpretado este permiso de forma parecida a una excedencia. Es decir, si un trabajador dejaba de trabajar durante ese periodo, se le descontaban vacaciones de forma proporcional.

Pero el Supremo ha dejado claro que ese criterio no es correcto.

Según explica Casanova, “hasta ahora este permiso se ha entendido por muchas empresas de forma similar a la excedencia y claro, la excedencia resta vacaciones proporcionalmente con el tiempo que has dejado de trabajar”.

El problema que creaba para conciliar

Esa interpretación tenía consecuencias directas para quienes recurrían al permiso parental. Miles de trabajadores que lo utilizaban para cuidar a sus hijos descubrían después que habían perdido parte de sus vacaciones.

“Esto suponía que muchos trabajadores y trabajadoras, cuando cogían este permiso parental para poder conciliar, se encontraban con que perdían vacaciones”, explica la abogada.

Una situación que, según añade, generaba una contradicción evidente: “Si me lo cojo para poder conciliar pero me quitan vacaciones, entonces me falta tiempo por otro lado para conciliar precisamente”.

Con la interpretación del Supremo, ese problema desaparece. “Esto ya no va a poder ser porque el permiso parental computa para las vacaciones y por tanto no resta días”, afirma Casanova.

Nuevo permiso retribuido: descubre si cumples este requisito / Eva Abril

Cómo funciona el permiso parental de ocho semanas

Este permiso forma parte de las medidas de conciliación aprobadas en los últimos años y permite a los trabajadores ausentarse para cuidar a sus hijos pequeños.

Tiene algunas características clave:

Dura un máximo de ocho semanas en total.

Puede utilizarse hasta que el menor cumpla ocho años.

Se concede por cada hijo.

Debe disfrutarse por semanas completas.

Eso sí, hay un aspecto importante que se mantiene sin cambios. “Recordad que sigue sin ser remunerado”, advierte la abogada.

Noticias relacionadas

Es decir, el trabajador puede solicitarlo, pero durante ese periodo no percibe salario, aunque ahora el Supremo ha dejado claro que sí seguirá generando vacaciones.