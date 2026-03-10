Los abogados coinciden: así puedes evitar que tu ex gestione la herencia de tus hijos tras el divorcio

Los divorcios no terminan cuando se firma la separación. En muchos casos, el verdadero problema empieza después, cuando hay que reorganizar la vida familiar, fijar el cuidado de los hijos y tomar decisiones que afectan al futuro. Cuando en una ruptura hay menores de por medio aparecen preocupaciones sobre quién tomará determinadas decisiones si uno de los progenitores falta, qué margen tiene cada parte y hasta dónde puede llegar la intervención del otro padre en la vida y en los bienes de los hijos comunes.

Muchas madres y padres separados se hacen la misma pregunta: si fallecen, ¿pueden impedir que su expareja controle el patrimonio que reciba su hijo? La duda mezcla dos planos distintos, el personal y el patrimonial. Por un lado está el cuidado del menor; por otro, la administración de los bienes que ese hijo pueda recibir por herencia.

Patria potestad

El abogado David Jiménez da respuesta a esta duda y parte de una idea básica: el padre mantiene en todo caso el derecho a la patria potestad, y los hijos tiene derecho a que su padre les cuide. Es decir, la ruptura de la pareja no supone automáticamente la desaparición de sus derechos y deberes como progenitores.

El letrado insiste en que, aunque se produzca el divorcio, el cuidado de la menor seguirá correspondiendo a los padres, salvo que por alguna causa se les retire la patria potestad. Y esa posibilidad no depende de una decisión privada ni de una simple voluntad expresada por uno de los progenitores, sino que exige siempre un procedimiento judicial.

Ahora bien, el abogado distingue con claridad entre el cuidado de los menores y la gestión del patrimonio que estos puedan recibir. Y es ahí donde sitúa la solución concreta a este problema. Según explica, lo que sí puede hacerse es intentar evitar que el padre administre el patrimonio que reciban los hijos por herencia. La fórmula para hacerlo pasa por el testamento.

Testamento

La clave, según David Jiménez, está en elaborar un testamento adecuado. Mediante ese testamento, explica, se puede evitar que uno de los progenitories administre el patrimonio de los hijos si el otro progenitor fallece. El abogado centra así la solución en la planificación testamentaria. No habla de impedir a uno de los padres que cuide a los menores sino de utilizar el testamento para fijar cómo debe organizarse la administración de los bienes que reciban los hijos en caso de fallecimiento.

De hecho, David Jiménez subraya que esta cuestión no es excepcional, sino una recomendación habitual en los procesos de separación. Según señala, siempre que hay un divorcio, los abogados recomiendan hacer un testamento nuevo. Esa recomendación cobra especial sentido cuando existen hijos y cuando uno de los progenitores quiere dejar previsto qué ocurrirá con el patrimonio hereditario del menor. El divorcio cambia la situación personal y familiar, y por eso obliga muchas veces a revisar decisiones sucesorias que quizá se tomaron en otro contexto.